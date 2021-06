Der junge Asylbewerber ging in ein Kaufhaus, erkundigte sich nach einem Messer und tötete noch im Geschäft drei Frauen. Seine Motive sind weiter unklar, doch er soll zuvor schon mit Messerdrohungen aufgefallen sein. Die Ermittler wissen inzwischen, dass er sich seit 2015 legal in Deutschland aufhält.

Bei der Messerattacke von Würzburg sind drei Frauen in einem Kaufhaus getötet worden. Das sagte Unterfrankens Polizeipräsident Gerhard Kallert am Nachmittag in Würzburg. Der Verdächtige habe sich unmittelbar vor der Attacke in der Woolworth-Filiale in der Innenstadt nach Messern erkundigt. Dann habe er sich eines aus einer Auslage geschnappt, sofort auf eine Verkäuferin eingestochen und sie tödlich verletzt. Anschließend tötete der Mann nach bisherigen Erkenntnissen zwei weitere Frauen in dem Geschäft. Danach griff er weitere Menschen in einer Bank und auf der Straße an.

Die "Bild"-Zeitung berichtete mit Hinweis auf einen internen Behördenvermerk, der Beschuldigte habe bei seiner Festnahme gesagt, er habe mit dem Angriff seinen "Dschihad" verwirklicht. Dieses Detail bestätigten die Ermittler bei der Pressekonferenz nicht. Auch zu der Frage, ob der Angriff gezielt auf Frauen gerichtet gewesen sei, wurde nicht beantwortet.

Der Somalier sei am 6. Mai 2015 nach Deutschland eingereist, sagte Kallert weiter. Seit dem 4. September 2019 war er in Würzburg erfasst, sein Asylverfahren laufe. "Ich habe Verletzte gesehen, ich habe Tote gesehen", sagte Kallert. Er bedankte sich unter anderem bei Bürgern, die durch das Verbrechen in eine Extremsituation geraten seien und mitgeholfen hätten, den Täter in eine Gasse zu treiben. Nach aktuellem Ermittlungsstand stach der 24-jährige Somalier am Freitagnachmittag in der Innenstadt grundlos auf ihm unbekannten Menschen ein. Drei starben, fünf wurden schwer verletzt. Eine Frau kämpfte am Samstag noch um ihr Leben. Zudem gab es mindestens zwei Leichtverletzte.

Bereits im Januar Messervorfall

Der junge Mann soll bereits Monate vor der Tat mit einem Messer gedroht haben. Im Januar bei einem Streit in seiner Obdachlosenunterkunft habe er zu einem Messer gegriffen und es bedrohlich in der Hand gehalten. Das sagte Wolfgang Gründler von der Generalstaatsanwalt Bamberg. Worum es bei der Auseinandersetzung mit Mitbewohnern und Verwaltern ging, sagte Gründler nicht. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei leitete aber ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein, der Somalier kam vorübergehend in eine Psychiatrie.

Im Juni soll der 24-Jährige zudem einen Verkehrsteilnehmer in der Würzburger Innenstadt belästigt haben. "Da hat der Beschuldigte ein verstörtes Verhalten mit psychischen Auffälligkeiten gezeigt." Der Mann sei erneut in eine Psychiatrie gekommen, aber nach einem Tag wegen fehlenden Behandlungsbedarfes entlassen worden.

Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei der Pressekonferenz. Ein Zeuge habe glaubhaft erklärt, dass der Täter in dem Kaufhaus "Allahu akbar" - Gott ist groß - gerufen habe. Herrmann hielt es auch für möglich, dass beides - islamistische Einstellung und psychische Auffälligkeiten - am Ende zu der Tat beigetragen haben könnte. "Das schließt sich ja nicht aus und muss nun weiter ermittelt werden", sagte der CSU-Politiker.

Verteidiger bezweifelt Islamismus

Der Pflichtverteidiger des verdächtigen Somaliers, Hanjo Schrepfer, hatte zuvor einen islamistischen Hintergrund bezweifelt. Nach Gesprächen mit dem 24-Jährigen könne er bisher kein islamistisches Motiv erkennen. Sein Mandant solle noch am Samstag in ein Gefängnis in Untersuchungshaft überstellt werden. Er sei haftfähig trotz einer Beinschussverletzung. "Offiziell hat er sich noch nicht zur Sache eingelassen", sagte der Verteidiger.

Weil eine "Amoklage" bestanden habe, übernimmt ab sofort das bayerische Landeskriminalamt übernimmt in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen zu den Hintergründen der Messerattacke von Würzburg.