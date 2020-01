Polizeieinsatz in Rot am See

Polizeieinsatz in Rot am See Sportschütze tötet sechs Familienangehörige

Familiendrama im Nordosten Baden-Württembergs: In einem Ort im Landkreis Schwäbisch Hall erschießt ein 26-Jähriger mehrere Familienmitglieder. Anschließend lässt er sich von der Polizei festnehmen.

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben sechs Menschen gestorben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, davon eine lebensgefährlich. Die Polizei geht von einem Familiendrama aus. Täter und die Opfer seien miteinander verwandt. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Laut Polizei handelt es sich bei ihm um einen Deutschen. Das Motiv ist noch unklar.

Die Polizei erklärte, sie sei um 12.48 Uhr vom mutmaßlichen Täter über die Schüsse per Telefon informiert worden. Man habe mit ihm ein "geordnetes Gespräch führen" können. Der Verdächtige habe sich am Tatort festnehmen lassen. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 36, 65 und 69 Jahren und drei Frauen im Alter von 36, 56 und 62 Jahren teilte die Polizei mit. Auch die Mutter und der Vater des 26-Jährigen befinden sich demnach unter den Toten. Nach derzeitigem Kenntnisstand verwendete der mutmaßliche Täter eine halbautomatische Pistole. Als Sportschütze soll er einen Waffenschein besitzen.

Die Polizei hatte am Nachmittag den Tatort - ein Gebäude in Bahnhofsnähe, in dem sich eine Gaststätte befindet - mit rotem Flatterband abgesperrt. Mitarbeiter der Spurensicherung in weißen Anzügen gingen in das Gebäude, das sich in einer Nebenstraße mit mehreren Wohnhäusern befindet. Insgesamt waren etwa 130 Einsatzkräfte vor Ort.

Rot am See befindet sich im Landkreis Schwäbisch Hall, etwa 120 Kilometer nordöstlich der Landeshauptstadt Stuttgart. In der Gemeinde wohnen etwa 5400 Menschen.