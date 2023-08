Viele Passagiere beklagen sich in sozialen Medien darüber, dass sie an europäischen Flughäfen festsitzen. Grund dafür war eine technische Störung bei der britischen Flugverkehrskontrolle. Sie wurde zwar behoben, doch die Folgen könnten noch tagelang zu spüren sein.

Der National Air Traffic Service (NATS), die britische Behörde für Flugverkehrskontrolle, hat aufgrund eines technischen Problems den Flugverkehr einschränken müssen. Nun meldet sie auf ihrer Website, dass die Probleme behoben wurden. Passagiere müssen jedoch weiter mit Annullierungen und Verspätungen rechnen. Wie die BBC unter Berufung auf das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium berichtete, wurden gut 270 Landungen und mehr als 230 Starts gestrichen. Viele Flüge seien mehr als acht Stunden verspätet und würden deshalb vermutlich im Laufe des Tages noch abgesagt. Experten rechneten damit, dass die Folgen im britischen Luftverkehr rund um das wichtige Drehkreuz London noch tagelang zu spüren sein könnten.

Der irische Flugsicherungsdienstleister AirNav Ireland erklärte, das Problem führe zu "erheblichen Verspätungen bei Flügen in ganz Europa, die in den, aus dem oder durch den britischen Luftraum führen". Ein Sprecher von Heathrow sagte, der Flughafen arbeite mit NATS und anderen Partnern zusammen, um die Auswirkungen der Störung auf den Flugverkehr zu begrenzen.

Flugverspätung von bis zu zwölf Stunden

Auch Flughäfen wie London Luton, Birmingham und Dublin sowie die Fluggesellschaft British Airways untersuchen gemeinsam mit dem NATS die Folgen der technischen Probleme. Zuvor hatte die schottische Fluggesellschaft Loganair auf X, früher bekannt als Twitter, mitgeteilt, dass es zu einem netzwerkweiten Ausfall der Computersysteme der britischen Flugsicherung gekommen sei und dass es bei internationalen Flügen zu Verspätungen kommen könne.

Viele Passagiere monierten in sozialen Medien, dass sie in Großbritannien, Spanien, Portugal, Griechenland und anderswo in Flugzeugen auf dem Rollfeld festsitzen und auf den Start warten oder in Flughafengebäuden festgehalten werden. Ein Passagier, der in Budapest auf der Rollbahn festgehalten wurde, sagte Reuters, der Pilot habe den Passagieren gesagt, dass sie mit einer Verspätung von acht bis zwölf Stunden rechnen müssten.