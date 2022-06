Viele Verletzte in Oberhausen

Viele Verletzte in Oberhausen Straßenbahn stößt mit Bus zusammen

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot am Unfallort im Einsatz.

Die Frontscheibe der Straßenbahn ist zerborsten, in der Seite des Linienbusses klafft ein großes Loch: In Oberhausen kracht auf einer Hochtrasse eine Tram in einen Bus. Ein Mensch wird dabei schwer verletzt, viele andere sind traumatisiert.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Bus im nordrhein-westfälischen Oberhausen ist ein Mensch schwer verletzt worden. Sechs weitere Menschen erlitten bei der Kollision leichtere bis mittelschwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. 33 weitere Betroffene seien an der Unfallstelle zudem notfallseelsorgerisch betreut worden.

Nach ersten Angaben von Feuerwehr und Polizei ereignete sich der Unfall am Vormittag auf einer Straßenbahntrasse, die am Unfallort nach Schätzung eines Polizeisprechers etwa zehn Meter über der Fahrbahn für den übrigen Verkehr liegt. Nähere Angaben zum Ablauf und der möglichen Ursache gibt es bislang nicht. Auf Bildern ist die Wucht des Zusammenstoßes erkennbar: Die Frontscheibe der Straßenbahn ist zerborsten, in der Seite des Linienbusses klafft ein großes Loch.

Die Feuerwehr zog nach eigenen Angaben ein Großaufgebot an Rettungskräften auch aus umliegenden Städten zusammen. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, die betroffene Straße wurde von der Polizei zugleich weiträumig abgesperrt. Nach "Bild"-Information war auch eine Schulklasse von dem Unfall betroffen. Demnach sind viele der Zehntklässler traumatisiert und werden von Notfallseelsorgern versorgt.