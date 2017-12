Panorama

Gefrorene Leiche in Waldstück: Student erfriert in Jeans und T-Shirt

Auf dem Rückweg aus einem Nachtklub soll ein Student in Großbritannien erfroren sein. Der 20-Jährige hatte sich bei Schnee und Eis offenbar für die falsche Kleidung entschieden.

Großbritannien erlebt derzeit einen Winter, wie es ihn seit Jahren nicht gab. Schnee und Eis bedecken die Insel, Flug- und Zugverbindungen wurden lahm gelegt. Für die Briten ist das eine ungewohnte Wetterlage, die in einem Fall in North Walsham im Bezirk Norfolk möglicherweise sogar tödlich endete.

Ein 20-jähriger Student soll auf dem Heimweg aus einer Diskothek in der Nacht zu Sonntag erfroren sein, berichten britische Medien. Etwa 250 Polizisten und Freiwillige suchten am Dienstagmorgen mit Plakaten und Einsatztrupps nach dem bis dahin verschwundenen Ian Tang. Am Vormittag stießen sie in einem Waldstück zwischen dem Klub und Tangs Wohnung auf den gefrorenen Körper eines Mannes, auf den die Beschreibung passt. Die Identifizierung der Leiche ist noch nicht abgeschlossen. Daher steht nicht zweifelsfrei fest, dass es sich um den 20-Jährigen handelt.

Der Student des Norwich City Colleges soll nur ein T-Shirt und eine Jeans getragen haben als er den Klub verließ, obwohl die Außentemperatur in dieser Nacht bei minus 2 Grad lag, schreibt "The Sun". Die Beamten nahmen mehrere Aussagen auf, denen zufolge Ian alleine nach Hause laufen wollte. Zeugen sollen ihn noch gegen 6 Uhr morgens auf einer Landstraße gesehen haben.

Tang galt als sehr beliebt in seiner Heimatstadt North Walsham, weshalb die Polizei ein Gewaltverbrechen ausschließt. Inspektor Wes Hornigold von der Norfolk Police sagte: "Sein Tod wird als nicht verdächtig eingestuft, trotzdem laufen Ermittlungen zu den genauen Todesumständen." Die Behörden seien nun dabei, die Teile von Tangs Bewegungen zusammenzusetzen.

Quelle: n-tv.de