Seit vier Tagen vermisst: Studentin beim Trampen verschwunden

Eigentlich möchte Sofia L. nur ihre Familie in Amberg besuchen. Doch dort kommt die in Leipzig lebende Studentin nie an. Seit drei Tagen suchen Polizei und Angehörige nach der 28-Jährigen - und einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer.

Eine 28 Jahre alte Studentin ist beim Trampen von Sachsen nach Bayern verschwunden. Sofia L. sei zum letzten Mal am vergangenen Donnerstag an einer Tankstelle in Schkeuditz bei Leipzig an der A9 gesehen worden, teilte die Polizei mit. Dort habe sie nach einer Mitfahrgelegenheit nach Nürnberg gesucht, um von dort aus weiter in ihre Heimatstadt Amberg zu trampen.

Laut Polizeiangaben soll sich L. gegen 17.45 Uhr mit mehreren Personen unterhalten haben, bevor sie um 18.20 Uhr in einen Lkw der internationalen Spedition "Brenntrans" stieg. Sie verließ die Tankstelle mit dem bislang unbekannten Fahrer. Wie der Bruder der Vermissten, ein Grünenpolitiker aus dem Kreis Bamberg, angab, soll L. um 19.45 Uhr eine SMS an mehrere Freunde geschickt haben, danach verliert sich ihre Spur.

Vier Tage nach dem Verschwinden der 28-Jährigen sucht die Polizei in Leipzig nun öffentlich nach ihr. Gesucht werden auch Zeugen, die die junge Frau nach ihrem Aufenthalt in Schkeuditz gesehen haben oder die Angaben zu dem Lastwagen-Fahrer machen können. Weitere Details, etwa ob der Verdacht einer Straftat besteht, will die Polizei bisher nicht nennen.

