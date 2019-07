Auf Gleis 1 am Bahnhof in Voerde stehen Kerzen, Rosen und ein kleiner Engel. Viele Menschen gedenken der Frau, die von einem ihr unbekannten Mann vor einen Zug gestoßen wurde und starb. Nun äußert sich die Polizei zu der gewalttätigen Vergangenheit des Tatverdächtigen.

Ein 28-Jähriger, der eine ihm unbekannte Frau in Nordrhein-Westfalen vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet haben soll, war nach Polizeiangaben schon vorher gewalttätig. Er sei der Polizei unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzungen bekannt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann aus Hamminkeln habe in der Vergangenheit zudem zwei Freiheitsstrafen als Ersatz für Geldstrafen verbüßt.

Die Sprecherin konnte nicht sagen, ob der Mann inzwischen gestanden habe. Menschen aus dem Umfeld des 28-Jährigen, der wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, würden jetzt befragt, um die zentrale Frage zu klären: "Warum geht jemand auf den Bahnsteig und schubst jemanden auf die Gleise", sagte die Polizeisprecherin. Das 34 Jahre alte Opfer sei Mutter einer 13-jährigen Tochter. "Die Frau hinterlässt Mann und Kind", so die Sprecherin.

Nach Polizeiangaben kommt der Mann aus Hamminkeln im Kreis Wesel. Nachbarn sagten der "Bild"-Zeitung, dass er zuvor das ganze Dorf terrorisiert haben soll. "Wir haben befürchtet, dass etwas ganz Schreckliches passiert, bevor sie ihn einsperren", sagte ein Imbiss-Besitzer aus Hamminkeln. Ein anderer Nachbar sagte, es gebe im Dorf kaum jemanden, der nicht schon einen seiner Ausraster miterlebt hätte. Mehrmals hätten sie bereits die Polizei wegen dem Verdächtigen rufen müssen.

Pendler legen Rosen für Opfer nieder

Der Beschuldigte soll am Samstag am Bahnhof in Voerde am Niederrhein die 34-Jährige heimtückisch und aus Mordlust ins Gleisbett vor den Zug gestoßen haben. Täter und Opfer kannten sich laut Ermittlern nicht. Auch gab es demnach am Gleis keinen Streit zwischen den beiden.

Pendler und Reisende haben nach der tödlichen Tat an einem Bahnsteig im niederrheinischen Voerde für das 34 Jahre alte Opfer Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Menschen blieben auf dem Weg zur Arbeit am Tatort auf Gleis 1 stehen und hielten inne. Weiße Rosen und eine kleine Engelsfigur waren zu sehen.