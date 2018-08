Panorama

Mann umgeht offenbar Kontrollen: Terminal am Flughafen Frankfurt teilgeräumt

Die Bundespolizei meldet, ein Abfertigungsgebäude des Frankfurter Flughafens sei teilgeräumt worden. Von "polizeilichen Einsatzmaßnahmen" ist die Rede. Offenbar gelangte ein Mann hinter die Sicherheitskontrollen. Auf dem Vorfeld stauen sich die Maschinen.

Am Frankfurter Flughafen läuft eine Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. "Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen", teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Geräumt würden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3. Die Lufthansa stoppte daraufhin große Teile ihrer Abfertigung. In den Bereichen A und Z können Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte das Unternehmen mit. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten. Nach 14 Uhr meldete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" online, dass das Terminal bald wieder öffnen solle.

Der Grund für die Teilräumung des Frankfurter Flughafens ist laut Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle. "Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist", sagte Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Die Sicherheitskontrollen seien noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb habe die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen, sagte Ahmari. Im Sender "Welt" sagte ein Sprecher der Bundespolizei, eine Familie aus Frankreich habe den Zwischenfall ausgelöst. Ein Mann sei mit einem Kind durch die Kontrolle geschlüpft, als das Personal abgelenkt gewesen sei. Die Familie würde nun befragt.

Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte die Räumung und den Boardingstopp. Das Boarding sei gegen 11.30 Uhr eingestellt worden, sagte eine Sprecherin. Auf der Facebook-Seite des Flughafens hieß es, es könne zu Verspätungen und Einschränkungen im Betriebsablauf kommen. Passagiere, die heute noch abfliegen, werden gebeten, online zu prüfen, ob ihr Flug betroffen ist.

Fluggäste hätten gern mehr Infos

"Wir haben in den Terminals zusätzliches Personal unterwegs, das Snacks und Getränke verteilt. Auch medizinische Dienste sind vor Ort", sagte ein Fraport-Sprecher. Die Bundespolizei zog Absperrbänder auf und drängte die Fluggäste zurück in den vorderen Bereich der Halle. Passagiere wurden von den Gates zurück in die Halle gebracht. Augenzeugen zufolge herrschte keine Panik, aber großes Gedränge in den wetterbedingt heißen Hallen. Passagiere beklagten sich, dass sie sich nicht ausreichend informiert fühlen.

Wegen der Teilräumung des Frankfurter Flughafens stoppte die Lufthansa große Teile ihrer Abfertigung. Laut "FAZ" wurden bis 14 Uhr 49 Flüge annulliert. An normalen Tagen seien es 10 bis 20. In den Bereichen A und Z können Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte das Unternehmen mit. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten. Über Verspätungen und Flugausfälle könne man noch nichts sagen. Die Bundespolizei hat den vorwiegend von Lufthansa genutzten Teilbereich des Terminals 1 aus Sicherheitsgründen gesperrt und evakuiert. Am Frankfurter Flughafen gibt es zudem ein zweites, von der Sperrung nicht betroffenes Terminal.

Ähnlicher Fall wie in München

Am Münchner Flughafen war im Juli ein Terminal geräumt worden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen. Erst rund zwei Stunden nach dem Vorfall wurde der Sicherheitsbereich wieder freigegeben. Vor fast genau zwei Jahren kam es am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens zu einer ähnlichen Situation. Damals war eine Frau nach der Kontrolle ihres Handgepäcks in den Sicherheitsbereich weitergegangen, obwohl ihre Kontrolle nicht abgeschlossen war.

Von der Evakuierung des Terminals waren damals rund 5000 Passagiere betroffen. Sämtliche Passagiere der Flugsteige 1 und 1A mussten sich daraufhin einer weiteren Sicherheitskontrolle unterziehen. Rund 100 Flüge fielen aus, auch nach der Wiederaufnahme des Terminalbetriebs kam es noch stundenlang zu Verzögerungen.

Quelle: n-tv.de