In Wandsworth sind viele Angeklagte vor ihren Prozessen untergebracht - so auch einst Boris Becker. (Archivbild)

Unter einem Lieferwagen geklemmt gelingt es einem Gefängnisinsassen, aus der berüchtigten Londoner Haftanstalt Wandsworth auszubrechen. Der 21-Jährige steht unter Terrorverdacht. Sein Prozess steht noch an. Die Behörden sprechen eine Warnung aus.

Ein Terrorverdächtiger ist aus einem Gefängnis in der britischen Hauptstadt London ausgebrochen. Wie Scotland Yard mitteilte, saß der 21-Jährige in der Londoner Haftanstalt Wandsworth in Untersuchungshaft. Ihm sollte wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus und Geheimnisverrats der Prozess gemacht werden. Medienberichten zufolge war der Mann Angehöriger der britischen Streitkräfte und soll Bombenattrappen auf einem Militärstützpunkt platziert haben. Er weist die Vorwürfe zurück.

Die britische Nachrichtenagentur PA meldete unter Berufung auf eigene Informationen, der 21-Jährige habe in der Küche gearbeitet und deshalb eine Kochuniform getragen. Er soll sich demnach hinausgeschlichen und dann unterhalb eines Lieferwagens festgehalten haben, um zu entkommen. Justizminister Alex Chalk schaltete sich in den Fall ein. Medienberichten zufolge wurden landesweit Flughäfen und Häfen alarmiert.

Es sei wahrscheinlich, dass sich der Flüchtige weiter im Raum London aufhalte, hieß es in dem Fahndungsaufruf. Auch habe er Verbindungen zum Stadtteil Kingston. Die Öffentlichkeit wurde um Hinweise gebeten, jedoch gewarnt, sich dem Mann nicht zu nähern, sondern gleich den Notruf zu wählen. Hinweise, dass von dem Ausgebrochenen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, gebe es aber bislang nicht.

In Wandsworth sind viele Angeklagte vor ihren Prozessen untergebracht. Außerdem ist das für seine schlechten Bedingungen berüchtigte Gefängnis oft der erste Haftort nach einem Schuldspruch. So wurde der deutsche Ex-Tennisstar Boris Becker nach seiner Verurteilung im Frühling 2022 zunächst für mehrere Wochen hier untergebracht, bevor er in das Huntercombe-Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt wurde.