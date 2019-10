Zwei Mitarbeiter des Paketdienstes Hermes sterben innerhalb weniger Stunden auf dem Gelände. Die Polizei untersucht den Fall und schließt eine gezielte Vergiftung aus. Nun wird das Ergebnis der Obduktion bekannt gegeben.

Die beiden bei einem Paketdienst in Haldensleben tot aufgefundenen Mitarbeiter sind eines natürlichen Todes gestorben. Das hat die Obduktion ergeben. Die Untersuchungen in der Rechtsmedizin hätten keine Hinweise auf Vergiftungen ergeben, teilte die Polizei mit.

Auf dem Gelände des Versandzentrums war in der Nacht zum Dienstag zunächst ein Toter entdeckt worden. Der 58-Jährige soll zusammengebrochen und vor Ort gestorben sein. Am Nachmittag wurde dann in Haldensleben in einem Transportfahrzeug von Hermes ein weiterer Mitarbeiter tot gefunden. Der 45-Jährige saß leblos auf dem Fahrersitz. Die Polizei vermutete zunächst eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen.

Spezialisten der Berliner Polizei für chemische und toxische Stoffe hatten das Umfeld der beiden Leichenfundorte untersucht, um das Risiko für das medizinische Personal und die Ermittler einzudämmen. Das Transportfahrzeug wurde abgeschleppt und Pakete waren ebenfalls auf giftige Stoffe hin, jedoch ohne Ergebnis, untersucht worden.