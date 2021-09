Die Explosion eines Wohnhauses in Bayern und der tödliche Unfall kurz danach werfen zahlreiche Fragen auf. Die Obduktion der zwei Leichen beantwortet zumindest einige davon. Die Tote im Haus ist die 54-jährige Bewohnerin. Bei dem zweiten Opfer herrscht nun immerhin in einem Punkt Klarheit.

Bei der Leiche, die in dem von einer Explosion zerstörten Haus in Oberbayern gefunden wurde, handelt es sich um die 54 Jahre alte Bewohnerin. Diese sei zweifelsfrei identifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zur Todesursache machte er nicht.

Bei der anderen Leiche habe die Obduktion ergeben, dass es sich um einen Mann handele. Der Tote war nach einem Unfall in einem Auto gefunden worden. Aufgrund der starken Verbrennungen sei eine Identifikation aber nicht möglich gewesen. Der 55-jährige Ehemann der 54-jährigen gilt als vermisst. Das Auto ist auf die Adresse des zerstörten Hauses zugelassen.

Nach einer Explosion war am Donnerstag eine Doppelhaushälfte in Rohrbach an der Ilm im Landkreis Pfaffenhofen in sich zusammengestürzt. Kurz darauf gab es einen tödlichen Unfall mit einem Auto in der Region, der nach Polizeiangaben in Zusammenhang mit der Explosion steht. Das Auto prallte in der Nähe frontal gegen einen Lastwagen und fing Feuer. In dem Auto befand sich eine Gasflasche.

Ermittler prüfen Zusammenhang mit Brand in Sachsen

Die Explosion war nach Erkenntnissen der Ermittler wahrscheinlich durch Gas verursacht worden. Darauf deute die große Wucht der Detonation hin. Die Ermittler prüfen außerdem einen Zusammenhang mit einem Brand in einer leerstehenden Wohnung in Sachsen, die dem Ehepaar gehört. Bei dem Brand im sächsischen Lugau fand die Feuerwehr Medienberichten zufolge ebenfalls eine Gasflasche.

Die Ermittlungen werden sich der Polizei zufolge noch bis in die nächste Woche hinziehen. Drei weitere Menschen, die in dem explodierten Haus in Bayern gelebt hatten, waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. Laut Polizei sind sie mit den beiden Vermissten nicht verwandt.

In der zweiten Doppelhaushälfte, die stark beschädigt wurde, hatten zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Lastwagens war schwer verletzt worden. Nach der Explosion waren rund 270 Einsatz- und Rettungskräfte samt Spürhunden im Einsatz. Der dortige Sachschaden dürfte nach Schätzungen der Polizei mindestens im hohen sechsstelligen Bereich liegen.