Erneut registrieren die USA einen neuen Höchstwert an Corona-Tote an einem Tag. Zum ersten Mal werden mehr als 5000 Todesfälle gemeldet. Dagegen schwächt sich das Infektionsgeschehen seit zwei Wochen kontinuierlich ab.

In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion einen neuen Höchstwert erreicht. Die Behörden meldeten mindestens 5116 weitere Tote binnen 24 Stunden. Das geht aus den Zählungen der "New York Times" ("NYT") hervor, auf die sich ntv.de täglich bezieht. Insgesamt sind in den Staaten seit Beginn der Pandemie 453.000 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben.

Laut der "NYT"-Zählung lag die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag bei 126.842. Der bisherige Höchststand neuer Ansteckungen war am 8. Januar mit 333.594 erreicht worden. Seit zwei Wochen schwächt sich das Infektionsgeschehen kontinuierlich ab, so die Zeitung.

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bereits mehr als 455.805 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Allein seit Beginn dieses Jahres sind mehr als 100.000 Todesfälle zu beklagen. Der "NYT" zufolge gibt es in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, inzwischen mehr als 26,7 Millionen bestätigte Infektionen.

Die Impfkampagne in den USA schreitet derweil voran. Laut der "Times" werden täglich rund 1,3 Millionen Menschen geimpft. Bislang erhielten fast 28 Millionen Menschen in den USA die erste Impfung, rund 6,9 Millionen Bürger schon beide Impfdosen, wie aus Daten des CDC hervorgeht. Viele Experten warnen jedoch, dass die Ausbreitung neuer und ansteckenderer Corona-Mutationen den jüngsten Fortschritt bei der Eindämmung der Pandemie wieder ausbremsen könnte.