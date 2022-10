"Feiger Anschlag" in Bautzen Unbekannte legen Brand in Flüchtlingsunterkunft

Wenige Tage vor dem Einzug von 30 Flüchtlingen in das sächsische "Spreehotel" bricht in dem Gebäude ein Feuer aus. Sachsens Innenminister vermutet Fremdenhass hinter der Tat und verurteilt diese als "zutiefst primitiv und menschenverachtend". Man werde die Täter baldmöglichst "dingfest machen".

Auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Bautzen ist ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte warfen Freitag früh mehrere Fensterscheiben am "Spreehotel" ein, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) in Dresden mitteilte. Im Inneren des Gebäudes brach ein Feuer aus, das durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Vier Mitarbeiter der Unterkunft, die sich zum Tatzeitpunkt im Haus aufhielten, blieben unverletzt.

Nach Angaben des Landkreises Bautzen sollten am 3. November die ersten 30 Flüchtlinge, ausschließlich Familien, in das Gebäude einziehen. Das Haus wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei, ein Brandursachenermittler und ein Fährtenhund waren vor Ort im Einsatz. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Das polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im LKA übernahm die Ermittlungen.

Das "Spreehotel" wurde dem Landkreis zufolge bereits in der Vergangenheit als Flüchtlingsunterkunft genutzt. 2017 wurde sie mangels Bedarf geschlossen und wegen der steigenden Flüchtlingszahlen nun wieder reaktiviert und renoviert. Ob und wann die Flüchtlinge nun dort einziehen können, ist dem Landkreis zufolge noch unklar.

Sachsens Innenminister Armin Schuster verurteilte die Tat. "Aus Hass Häuser anzuzünden, weil man Geflüchtete nicht in seiner Nähe haben möchte, ist zutiefst primitiv und menschenverachtend", erklärte Schuster. Er gehe von einem fremdenfeindlichen Anschlag aus.

"Menschenleben wurden gefährdet"

Erst am Dienstagabend habe die AfD vor dem Spreehotel mit einer Versammlung gegen die Unterbringung von Geflüchteten protestiert, erklärte er. Die Ermittlungen würden nun mit Hochdruck vorangetrieben. "Wir werden alles tun, um die Täter dingfest zu machen und ihrer Bestrafung zuzuführen", betonte der Minister. Auch der Bautzener Landrat Udo Witschas zeigte sich "absolut entsetzt und wütend". Zum Zeitpunkt des Brandes hätten Mitarbeiter des Hauses in dem Gebäude gewohnt. "Somit wurden leichtsinnig Menschenleben gefährdet", erklärte Witschas.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag Albrecht Pallas, sprach von einem "feigen Anschlag". Die Tat sei "ein Weckruf für Behörden, aber auch für die Gesellschaft", sich stärker gegen Menschen- und Demokratiefeindlichkeit zur Wehr zu setzen.

Erst vergangene Woche kam es in Mecklenburg-Vorpommern zu einer Brandstiftung an einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. Zum Zeitpunkt des Feuers hielten sich in dem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel in Groß Strömkendorf nahe Wismar 14 Bewohner überwiegend ukrainischer Herkunft und drei Mitarbeiter auf. Verletzt wurde niemand.