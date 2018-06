Panorama

Täter auf der Flucht: Unbekannter sticht in Berlin Touristen nieder

Am frühen Morgen kommt es an einem Berliner S-Bahnsteig zu einem Streit zwischen zwei Touristen und einem bislang unbekannten Mann. Die Situation eskaliert. Der Unbekannte sticht auf die Mexikaner ein, verletzt sie schwer und flieht anschließend. Die Polizei ermittelt.

An einem Berliner S-Bahnhof hat ein Unbekannter zwei Menschen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben waren zwei junge Mexikaner und eine Frau in einer Bahn in einen Streit mit einem bislang unbekannten Mann geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung attackierte der Unbekannte die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchtete der Angreifer vom Bahnhof unerkannt.

Die 19 und 21 Jahre alten Opfer wurden in einem Krankenhaus sofort operiert und sind jetzt außer Lebensgefahr. Die 37 Jahre alte Frau erlitt einen Schock. Sie hatte die beiden Touristen als Dolmetscherin begleitet. Eine Täterbeschreibung konnte sie bislang nicht abgeben. Die Hintergründe des Streits sind unklar.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen im Stadtteil Prenzlauer Berg. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Das genaue Geschehen und die Details zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Diese hat eine Mordkommission übernommen, bestätigte eine Sprecherin n-tv.de.

Quelle: n-tv.de