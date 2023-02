Der Rosenmontagszug in Fulda zieht so viele Schaulustige an wie noch nie. Doch am Abend kippt mancherorts die Stimmung: In der Innenstadt kommt es zu zwei Messerattacken, vier Menschen werden schwer verletzt. Die Polizei fasst zwei mutmaßliche Täter.

Bei zwei Messerattacken nach dem Rosenmontagszug in Fulda sind vier Menschen verletzt worden. Die Taten seien unabhängig voneinander passiert, teilte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht auf Dienstag mit. Beide Taten seien in der Innenstadt von Fulda begangen worden. Zwei mutmaßliche Täter seien bereits gefasst worden. Es sei unklar, wie viele Täter es insgesamt gebe, teilte ein Sprecher mit.

Eine der Taten habe sich in einem Kneipenviertel ereignet, berichtete die "Hessenschau" unter Berufung auf Polizeiangaben. Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße seien von drei Beteiligten zwei schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen sollen sich auf einem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz gegenseitig schwere Verletzungen zugefügt haben. Die Ermittlungen und Zeugenbefragungen laufen noch, im Laufe des Tages will sich die Staatsanwaltschaft zu den Attacken äußern.

Nach Polizeiangaben nahmen in Fulda rund 85.000 Besucherinnen und Besucher am traditionellen Rosenmontagszug in Fulda teil. Zudem zogen etwa 4000 Umzugsteilnehmer durch die Innenstadt. Somit gab es dieses Jahr so viele Schaulustige wie noch nie, teilte Zugs-Koordinator Hans-Jürgen Dröge mit.

Bei Feierlichkeiten nach dem Umzug kam es im Innenstadtbereich bereits zu kleineren Auseinandersetzungen, die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus. Das Portal "Osthessen News" berichtet neben den Messerattacken zudem von mehreren Schlägereien. Darüber hinaus seien jedoch "keine weiteren nennenswerten Zwischenfälle bei den Veranstaltungen im gesamten Landkreis Fulda zu verzeichnen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.