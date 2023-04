Vier Tote nach Schießerei in US-Tanzstudio

Während "Sweet 16"-Party Vier Tote nach Schießerei in US-Tanzstudio

Kein Tag in den USA vergeht ohne Waffengewalt. Im beschaulichen Städtchen Dadeville kommt es zu einer Schießerei in einem Tanzstudio. Dort sollen Teenager einen Geburtstag gefeiert haben. Vier Menschen sterben.

Bei einer Schießerei am Samstagabend (Ortszeit) in Dadeville, im US-Bundesstaat Alabama, sind vier Menschen getötet und mindestens 20 Personen verletzt worden, wie die örtliche Polizei mitteilte. Der Lokalsender WRBL-TV berichtete, die Schießerei habe sich in einem Tanzstudio während einer Geburtstagsfeier für einen Teenager ereignet. Der Schulleiter des Bezirks bestätigte später, dass es sich um eine "Sweet 16"-Party gehandelt habe und Schüler der Region daran teilgenommen hätten.

Die staatliche Strafverfolgungsbehörde gab nur wenige Informationen über die Schießerei bekannt. Der Sender zeigte Bilder mit einem Absperrband um das Mahogany Masterpiece Dance Studio und benachbarte Gebäude. Die Polizeibehörde von Alabama teilte mit, die Schießerei habe sich gegen 22.30 Uhr ereignet. Über die Hintergründe der Schießerei gab es zunächst keine Angaben. Ob ein Verdächtiger festgenommen wurde, ist nicht bekannt. Dadeville zählt etwas mehr als 3.000 Einwohner und liegt im Osten Alabamas, etwa 70 Kilometer nordöstlich von Montgomery, der drittgrößten Stadt des Bundesstaates.

"Heute Morgen trauere ich mit den Menschen in Dadeville und meinen Mitbürgern in Alabama. Gewaltverbrechen haben in unserem Bundesstaat nichts zu suchen, und wir werden von den Strafverfolgungsbehörden genauestens informiert, sobald Einzelheiten bekannt werden", sagte Kay Ivey, Gouverneur von Alabama.

Die USA zahlen einen hohen Preis für ihre laxen Waffengesetze. Fast täglich gibt es Berichte über Tote durch Schusswaffen. Auf 330 Millionen Einwohner kommen Schätzungen zufolge knapp 400 Millionen Schusswaffen. Erst vor einer Woche waren bei einem Schusswaffenangriff in einer Bank im Bundesstaat Kentucky fünf Menschen getötet worden.