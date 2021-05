Der Nyiragongo-Vulkan kostet bei seinem letzten Ausbruch 2002 Hunderte Menschen das Leben. Die erneute Eruption sorgt nun für Panik in der Demokratischen Republik Kongo. In der Millionenstadt Goma packen Menschen ihr Hab und Gut und verlassen fluchtartig ihre Häuser.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat ein Ausbruch des Vulkas Mount Nyiragongo Panik in der Bevölkerung ausgelöst. Der aktive Vulkan befindet sich im Virunga-Nationalpark, knapp 20 Kilometer nördlich der Stadt Goma und damit nahe der Grenze zu Ruanda. Der Vulkan sei am Samstagabend gegen 19 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) ausgebrochen. Lavaströme flössen derzeit hauptsächlich durch Teile des Nationalparks, sagte der Leiter des vulkanologischen Observatoriums von Goma, Celestin Mahinda, dem staatlichen Radiosender RTNC.

Der Park ist Afrikas artenreichstes Schutzgebiet und die Heimat der vom Aussterben bedrohten Berggorillas. Ein Teil des Lavastroms bewegt sich Mahinda zufolge jedoch auch in Richtung Goma. Einwohner begannen am Samstagabend, in Panik aus ihren Häusern zu fliehen, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. In der Stadt leben etwa zwei Millionen Menschen.

Einem Vulkan-Experten zufolge war es aber unwahrscheinlich, dass Gesteinsbrocken und Lavaströme die Stadt mit ihren zwei Millionen Einwohnern treffen. Ein Regierungssprecher des afrikanischen Landes rief die Bevölkerung zur Ruhe auf und erklärte, die örtlichen Behörden würden mit den Vulkan-Spezialisten in Goma die Lage beraten.

Beim letzten Ausbruch des Nyiragongo im Jahr 2002 waren mehr als hundert Menschen getötet und fast der gesamte östliche Teil von Goma mit Lava überschüttet worden, darunter auch die Hälfte der Landebahn des Flughafens von Goma. In der Region an der Grenze zu Ruanda und Uganda gibt es insgesamt sechs über 3000 Meter hohe Vulkane.