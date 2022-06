Seit gestern kämpfen zeitweise Hunderte Feuerwehrleute gegen Waldbrände in Brandenburg. Der größte Brand gilt am Nachmittag als unter Kontrolle. Doch am Abend facht der Wind das Feuer wieder an. Für einen Ort könnte das fatale Folgen haben.

Hitze, Trockenheit und Wind haben den Waldbrand bei Treuenbrietzen im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark wieder angefacht. Derzeit sei das Feuer wieder außer Kontrolle geraten und brennt aktuell auf einer Fläche von rund 42 Hektar, wie der Einsatzleitung dem Sender RBB sagte. Deswegen soll nun der Ortsteil Tiefenbrunnen evakuiert werden. Dort leben aber nur wenige Menschen. Der Katastrophenalarm sei ausgerufen worden.

Am Nachmittag hatte es bereits geheißen, dass der Waldbrand eingedämmt werden konnte. Auf Drohnenbildern seien keine offenen Brände mehr zu erkennen, hatte der RBB die Feuerwehr zitiert. Zwischenzeitlich hatten rund 60 Hektar in Flammen gestanden. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz

Allerdings wurden Brandenburger Feuerwehren auch zu weiteren Bränden aufgrund der Trockenheit gerufen. So gerieten rund 160 Kubikmeter Kompost in Jühnsdorf (Teltow-Fläming) in Brand, wie die Leitstelle der Feuerwehr Brandenburg/Havel mitteilte. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, sagte der Sprecher. Nachkontrollen würden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

In Lüdendorf bei Treuenbrietzen gerieten drei Hektar Wald in Brand. In Radeland, einem Ortsteil der Stadt Baruth/Mark, brannte ebenfalls der Wald. Kurz vor der Siedlungsgrenze konnte das Feuer gestoppt werden, hieß es. Auch im Bereich Altes Lager, einem Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf, wurden Feuerwehrleute zu einem Brand gerufen. Auch dieser Brand sei unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber an, sagte der Sprecher.