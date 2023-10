Auf einer Tour in den bayerischen Alpen machen Wanderer eine grausige Entdeckung: Auf dem Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen finden sie in einem Geröllfeld eine Leiche. Die Polizei versucht nun herauszufinden, was dem 24-Jährigen zugestoßen ist.

Wanderer haben am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen einen Toten entdeckt. Die Sportler stiegen am Freitagmittag in Richtung der Hochalm ab, als sie unterhalb des Nordwandsteiges, am Fuß der Alpspitze, den leblosen Körper im Geröllfeld liegen sahen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Notarzt sowie zwei Einsatzkräfte der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen seien kurze Zeit später mit einem Rettungshubschrauber an die Unglücksstelle gelangt. Sie konnten den Angaben zufolge jedoch nur noch den Tod des 24-jährigen Mannes aus dem Kreis Altötting feststellen.

Polizeibeamte der Alpinen Einsatzgruppe haben die Ermittlungen übernommen. Der "Bild"-Zeitung sagte ein Polizist, der Tote zeige keine Anzeichen von Fremdeinwirkung. Die Beamten ermittelten dennoch in alle Richtungen.

Die Polizei bittet Zeugen des Bergunfalls, welcher sich vermutlich am Donnerstag oder Freitag ereignet habe, sich bei der Polizei zu melden. Der Verunglückte trug den Angaben zufolge eine dunkle Softshelljacke, blaue Jeans und graue Turnschuhe.