Was über die Explosion in Beirut bekannt ist

Stadt im "Schockzustand" Was über die Explosion in Beirut bekannt ist Von Markus Lippold

Zwei Explosionen erschüttern Beirut, zerstören den Hafen und beschädigen umliegende Wohngebiete. Mindestens 100 Menschen sterben, Tausende werden verletzt. Ein großes Depot von Ammoniumnitrat soll dafür verantwortlich sein. Was genau die Detonation ausgelöst hat, ist aber unklar. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Die libanesische Hauptstadt Beirut wurde am Dienstagabend von zwei Explosionen erschüttert. Vor allem die zweite Detonation war gewaltig. Videos und Bilder zeigen eine riesige Feuer- und Staubwolke, die über dem Hafen der Stadt am Mittelmeer aufsteigt. Die Explosion war über Hunderte Kilometer zu hören, nicht nur im Libanon, sondern bis zur zyprischen Hauptstadt Nikosia.

Auf Videos der Explosionen in Beirut ist zunächst schwarzer, dann roter Rauch zu sehen. "Ich gehe davon aus, dass es eine kleine Explosion gab, die die Reaktion des Ammoniumnitrats auslöste - ob diese kleine Explosion ein Unfall war oder beabsichtigt, weiß ich nicht", sagte die Chemie-Expertin Jimmie Oxley von der Universität in Rhode Island.

Wie viele Opfer gibt es?

Das Rote Kreuz des Landes spricht mittlerweile von mindestens 100 Toten. 4000 Menschen wurden demnach verletzt. Mindestens 100 weitere Menschen werden laut Sicherheitskreisen noch vermisst. Der Mittwoch wurde zum Tag der landesweiten Trauer erklärt, der Oberste Verteidigungsrat des Landes erklärte Beirut zur "Katastrophenzone". Laut Auswärtigem Amt wurden auch Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Beirut verletzt. Das Botschaftsgebäude wurde beschädigt. Die Niederlassung des Goethe-Instituts wurde stark beschädigt. Eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt, hieß es. Das Außenamt schloss nicht aus, dass weitere deutsche Staatsangehörige unter den Todesopfern und Verletzten sein könnten.

Welche Schäden gibt es?

Der Hafen der Stadt, der direkt ans Stadtzentrum mit seinen Ausgehvierteln grenzt, wurde größtenteils zerstört, umliegende Wohngebiete verwüstet. Die Schockwelle der zweiten Explosion brachte Gebäude zum Einsturz, ließ Autos umkippen und Fensterscheiben in Beirut und der Umgebung bersten. Container im Hafen wurden verbogen, ihr Inhalt auf dem Boden zerstreut. Schiffe, Lagerhallen und Autos standen in Flammen. Laut Medienberichten wurden auch große Getreide-Silos am Hafen zerstört - 85 Prozent des Getreides des Landes sollen demnach dort gelagert worden sein. Das könnte die Versorgungslage in dem Land verschlechtern.

Laut Beiruts Gouverneur Marwan Abbud wurden die Wohnungen von Zehntausenden Menschen zerstört, 200.000 und 250.000 Einwohner hätten ihre Unterkünfte verloren. Der Schaden liegt demnach zwischen drei und fünf Milliarden Dollar, "möglicherweise mehr".

Der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) im Libanon, Malte Gaier, sprach im Deutschlandfunk von "massiven strukturellen Schäden". Das staatliche Elektrizitätswerk sei komplett zerstört, Verwundete aufgrund des Ansturms auf Kliniken oft abgewiesen worden. "Wir haben die ganze Nacht hinweg, und ich vermute auch, dass das jetzt noch der Fall ist, wirklich chaotische, teils dramatische Szenen hier gesehen." Gaier spricht von einem "Schockzustand" in der Stadt, den er mit den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vergleicht.

Was hat die Explosionen ausgelöst?

Laut dem Ministerpräsidenten des Landes, Hasan Diab, detonierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat - es handelt sich demnach um ein Unglück. Der Stoff sei sechs Jahre lang ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus untergebracht gewesen, sagte Diab. Laut Behörden wurde die Chemikalie einst beschlagnahmt. Berichten zufolge stammt sie von einem Frachtschiff, dem wegen Mängeln die Weiterfahrt untersagt wurde. Laut Gouverneur Abbud wurde in einem Bericht von 2014 vor einer möglichen Explosion gewarnt.

Was genau die Explosion der Substanz auslöste, ist bisher aber unklar. Medien berichten von einem Brand in einem nahegelegenen Lager für Feuerwerkskörper.

US-Präsident Donald Trump widersprach den Angaben aus Beirut. Unter Berufung auf Angaben von US-Generälen sprach er vielmehr von einem "furchtbaren Angriff" mit einer "Art von Bombe". Seine Generäle würden aufgrund der Art der Detonation nicht von einem Unfall ausgehen. Weder amerikanische noch libanesische Behörden haben allerdings bisher Hinweise darauf gegeben, dass es sich um einen Anschlag handeln könnte.

Was ist Ammoniumnitrat?

Ammoniumnitrat (auch: Ammoniaksalpeter) ist ein Salz aus Ammoniak und Salpetersäure. Es wird sowohl in der Düngerherstellung verwendet, aber auch zur Produktion von Sprengstoff, etwa ANC und Donarit. In der EU gibt es strenge Vorschriften für die Lagerung des Stoffes.

Im Zusammenhang mit Ammoniumnitrat gab es immer wieder schwere Katastrophen. So explodierte im September 1921 das Oppauer Ammoniakwerk von BASF in Ludwigshafen. 559 Menschen kamen damals ums Leben, fast 2000 wurden verletzt. 1947 explodierten im Hafen von Texas City zwei mit Ammoniumnitrat beladene Frachter, was weitere Detonationen auslöste, dabei starben bis zu 600 Menschen, Tausende wurden verletzt. Bei einer Explosion 2015 im chinesischen Tianjin mit mehr als hundert Toten soll auch Ammoniumnitrat eine Rolle gespielt haben.

Mit dem Stoff wurden auch Anschläge verübt, etwa die Attacke auf ein US-Bundesgebäude in Oklahoma City 1995 mit 168 Toten. Anders Behring Breivik nutzte Ammoniumnitrat für seinen Anschlag auf ein Regierungsgebäude 2011 in Oslo.

Wie kommen die Rettungsarbeiten voran?

Rettungskräfte durchkämmten die ganze Nacht hindurch die Trümmer, die Arbeiten sollen am Mittwoch fortgeführt werden, auch in den Gegenden rund um den zerstörten Hafen. Sie werden aber durch die Zerstörungen und Trümmerteile sowie den Stromausfall in weiten Teilen der Stadt erschwert. Verschüttete müssen mühsam befreit werden.

Zahlreiche Länder, darunter Deutschland und die USA, haben ihre Hilfe angeboten oder bereits auf den Weg gebracht. Frankreich, das als ehemalige Mandatsmacht eng mit dem Libanon verbunden ist, entsandte zwei Flugzeuge der Armee mit medizinischer Ausrüstung und einer mobilen Krankenstation sowie Spezialisten für Rettungs- und Räumungsarbeiten. Tschechien und die Niederlande schicken ebenfalls Spezialisten in den Libanon, Russland fünf Flugzeuge mit Ärzten und einem mobilen Krankenhaus. Der Iran, der die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon unterstützt, sagte Hilfe zu.

Eine Klinik im Norden Israels bot Unterstützung bei der Versorgung von Verletzten an. "Wir wollen nur eine helfende Hand reichen", sagte der Direktor Massad Brahum. Die israelische Regierung bot über internationale Kanäle Hilfe an. Von libanesischer Seite wurden die Hilfsangebote aus Israel zurückgewiesen. "Wir nehmen keine Hilfe von einem feindlichen Staat an", hieß es von Regierungsvertretern. Beide Länder befinden sich offiziell noch im Krieg.

Wie reagiert der Libanon?

Noch sind die Ermittlungen zu den Hintergründen nicht abgeschlossen. Ministerpräsident Diab kündigte aber bereits an, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden. Der libanesische Präsident Michel Aoun kritisierte scharf, dass 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sechs Jahre lang ohne Sicherheitsmaßnahmen aufbewahrt worden seien. Das libanesische Kabinett trifft sich am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung.

Gibt es politische und wirtschaftliche Auswirkungen?

Das Unglück trifft den Libanon zur Unzeit. Das Land mit seinen etwa 6,2 Millionen Einwohnern - 2,4 Millionen wohnen im Großraum Beirut - gilt als politisch instabil, das Staatswesen basiert auf einem wackeligen Kompromiss der verschiedenen Bevölkerungs- und Religionsgruppen. In den vergangenen Jahren kamen zudem 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien in das kleine Land, sie belasten Infrastruktur und Wirtschaft zusätzlich.

Der Libanon erlebt derzeit eine der schwersten Wirtschaftskrisen. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Seit Mitte Juni befindet sich das libanesische Pfund im freien Fall, die Arbeitslosenrate steigt - was Massenproteste ausgelöst hat. Erst am Montag trat Außenminister Nassif Hitti zurück. Der Libanon drohe ein "gescheiterter Staat" zu werden, wenn die Regierung nicht die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geforderten Reformen umsetze, sagte er. Das Mittelmeerland verhandelt seit zwei Monaten mit dem IWF über dringend benötigte Finanzhilfen.

"Diese Explosion ist der Sargnagel für die Wirtschaft des Libanons und für das Land im Allgemeinen", sagte der libanesische Analyst Makram Rabah der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen könnten ihre Häuser nicht wieder aufbauen, weil ihnen das Geld fehle. Der Hafen in Beirut sei zudem die Lebensader des Landes.