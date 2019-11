Was will der Papst in Japan?

Erster Besuch seit 38 Jahren Was will der Papst in Japan? Von Marcel Grzanna, Tokio

Die Japan-Reise von Papst Franziskus steckt voller Symbolik und politischer Bedeutung. Sein Appell für Frieden wird sich in Zeiten wachsender Spannungen in Ostasien auch an die Gastgeber richten.

Der Papst war noch nicht einmal in Japan gelandet, da sorgte er schon für Schlagzeilen. Nicht im ganz großen Stil, aber immerhin widmete ihm die Schüler-Ausgabe der nationalen Tageszeitung Asahi Shimbun den Aufmacher ihrer Titelseite. "Was wird der Papst an den Abwurfstellen der Atombomben sagen?", fragte das Blatt seine jungen Leser und fasste damit im Kern zusammen, was beim ersten Besuch eines Katholischen Kirchenoberhauptes in Japan seit 38 Jahren besonderes Augenmerk erhalten wird.

Unter anderem wird Papst Franziskus, der heute aus Thailand anreist und am kommenden Dienstag nach Europa zurückkehrt, sowohl Nagasaki als auch Hiroshima besuchen. Jene beiden Städte also, die im August 1945 von den Amerikaner mit Atombomben angegriffen wurden und dabei Zehntausende Tote zu beklagen hatten. Seitdem gelten Nagasaki und Hiroshima als weltweite Mahnmale nuklearer Zerstörung. Wo sonst auf der Welt könnte eine Botschaft des Friedens mehr Symbolkraft entfalten als dort?

"Ich hoffe und wünsche mir, dass der Papst klar und deutlich den Krieg verurteilt. Ich will, dass seine Botschaft auch in Japan gehört wird", sagt Yukiko Higuchi. Die 69-Jährige lebt in einem zweistöckigen Häuschen im Osten Tokios im Stadtteil Sumida. Als Johannes Paul II. als erster Papst der Geschichte Japan besuchte, war sie Anfang 30. Sie erinnert sich noch genau an diesen charismatischen Polen, dessen Aura den Geist des Friedens verbreitete. Franziskus habe auch diese Ausstrahlung, findet sie.

Christliche Minderheit in Japan

Higuchi hat zum Abendessen einen Gemüseauflauf in den Ofen geschoben und zartes Rinderfilet aufgetischt. Ein paar Happen Sushi dürfen auch nicht fehlen. Aus dem Wohnzimmer dröhnen Geräusche einer Spielkonsole, mit der sich ihre beiden Enkel beschäftigen. Als sie vier Jahre alt war, wurde sie katholisch getauft. Die gläubige Mutter wollte es so. Als Christin ist sie Teil einer Minderheit in Japan. Es gibt nur etwa eine Million bekennende Christen unter 125 Millionen Einwohnern im Land. Knapp 500.000 davon sind katholisch.

Zehntausende davon werden am Montag im Tokyo Dome live dabei sein, wenn Franziskus eine Heilige Messe leitet. Higuchi wäre selber gerne hingegangen. Aber ihre Gemeinde konnte den rund 200 Mitgliedern nur 20 Eintrittskarten anbieten. Das Losglück fiel auf andere. "Im Fernsehen kann ich ihn ja auch viel besser sehen", meint sie und lächelt.

Sie sei eine glückliche Frau, sagt sie. Ihre Eltern waren wohlhabend, ihr hat es nie an irgendetwas gemangelt. Fünf gesunde Kinder hat sie in die Welt gesetzt, vier davon sind katholisch, nur die jüngste Tochter entschied sich dazu, evangelisch getauft zu werden. Aber seit einigen Jahren beschleicht Higuchi dieses unangenehme Gefühl, eine latente Angst vor einem Krieg. Gegen wen konkret, das weiß sie selbst nicht genau, aber seit der stockkonservative, manche sagen extrem rechte, Premierminister Shinzo Abe die Regierungsgeschäfte führt, spürt sie eine Unsicherheit, die sie bislang nicht gekannt hat.

Seit wenigen Tagen ist Abe sogar der Premierminister mit der längsten Amtszeit in Japan. Acht Jahre schon steht er an der Spitze. Sein größtes politisches Ziel bleibt die Änderung der Verfassung, die Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs militärische Zurückhaltung auferlegt.

Den Rechten im Land stinkt es, dass sie immer nur mäßigend reagieren dürfen, wenn Nordkoreaner mit Atomwaffen drohen, oder die Chinesen sich im ost- und südchinesischen Meer nach Lust und Laune ausbreiten. Sie wollen nicht, dass ihre Soldaten im Ernstfall nur als Schachfiguren unter amerikanischer Leitung an die Front geschickt werden. Japans Rechte wollen den Krieg selbst führen. Wenn schon, denn schon. Eine Friedensbotschaft von Papst Franziskus wird sich deshalb nicht nur an die schwer bewaffnete Nachbarn Japans wenden, sondern auch an die Gastgeber selbst, wenn er am Sonntag in Nagasaki durch die Messe führt. "Schütze alles Leben", heißt die Leitlinie, unter der Franziskus Japan besucht.

Debatte über Schuldfrage

Und dann ist da noch diese Schuldfrage, die die bilateralen Beziehungen in Ostasien seit über 70 Jahren belasten. Japans Kriegsverbrechen, unter anderem die Zwangsprostitution Tausender Frauen in Korea und China, um japanischen Soldaten die Zeit der Besatzung angenehmer zu gestalten, drücken immer noch auf den Seelen der Opfer. Regierungschef Abe machte mit einem Besuch des umstrittenen Yasukuni-Schreins deutlich, was er von einer moralischen Schuld Japans relativ wenig hält. Denn der Schrein in Tokio ist Gedenkstätte für die Ehrerbietung an japanische Kriegstote, einschließlich verurteilter Kriegsverbrecher.

2015 explodierte in den Toilettenräumen des Schreins eine Bombe, für dessen Explosion ein Südkoreaner verantwortlich gemacht wurde. Niemand wurde verletzt, aber die Tat war Ausdruck für die offenen Wunden in Korea. In China sind sie kaum kleiner. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob Papst Franziskus dem japanischen Regierungschef eine kleine Nachhilfe in christlicher Glaubensgrundsätzen geben wird. Das Schuldbekenntnis ist eines der zentralen Prinzipien der Katholiken. Wer aufrichtig beichtet, dem wird vergeben. Japans Nachbarn würde es vermutlich helfen, hinter dem alten Feindbild auch den Willen zu einer friedlichen Zukunft zu erkennen.