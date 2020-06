Straßenschlachten in Stuttgart Was wir über die Krawallnacht wissen

Mehr als ein Dutzend verletzte Polizisten, demolierte Einsatzwagen und zerstörte Geschäfte: Das ist die Bilanz einer Nacht, die Stuttgart bisher noch nicht erlebt hat. ntv.de erklärt, wie es zur Eskalation der Gewalt kam und wie die Polizei nun versucht, den Tätern und ihren Motiven auf die Spur zu kommen.

Was ist passiert?

Über Stunden liefern sich Hunderte Randalierer in der Nacht Straßenschlachten mit der Polizei. In kleinen Gruppen verteilen sie sich in der Stuttgarter Innenstadt. Dutzende Geschäfte werden teils komplett zerstört und geplündert, Schaufenster gehen zu Bruch. Einsatzkräfte der Polizei werden attackiert, Polizeiautos demoliert. Es gibt mehrere Verletzte. Zwischenzeitlich ist die Situation nach Polizeiangaben "völlig außer Kontrolle". Mehr als 200 Einsatzkräfte aus anderen Teilen Baden-Württembergs müssen zu Hilfe kommen, um die Lage in den Griff zu kriegen. Auch ein Polizeihubschrauber wird eingesetzt. Erst am Morgen gelingt es der Polizei, die Ausschreitungen zu beenden. "Wir versuchen jetzt auszuloten, was das war und was das werden könnte", sagt ein Sprecher.

Wo kam es zu den Krawallen?

Im Zentrum der Randale stand die Königsstraße, eine Einkaufsmeile mit zahlreichen Geschäften in der Stuttgarter Innenstadt, sowie der Schlossplatz. Wie hoch die Schäden sind, lässt sich noch nicht beziffern. Mehrere Handy-Läden, ein Eiscafé und ein Bekleidungsgeschäft wurden verwüstet und teilweise geplündert. Aber auch ein Ein-Euro-Laden fiel dem randalierenden Mob zum Opfer. Die Straßen waren übersät mit Flaschen, Scherben und Unrat. Feuerwehr und technisches Hilfswerk helfen den Reinigungskräften seit dem Morgen bei den Aufräumarbeiten.

Wie kam es zur Eskalation?

Offenbar hat es schon an den vergangenen Wochenenden Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern und der Polizei gegeben - auch am Rande einer Demonstration. Ob diese Vorfälle aber in einem Zusammenhang mit den jüngsten Krawallen stehen, ist unklar. Unmittelbarer Auslöser für die Eskalation der Gewalt war nach Angaben der Polizei eine Drogenkontrolle am Eckensee in der Nähe des Stuttgarter Landtags, wo sich an den Wochenenden regelmäßig junge Menschen zum Feiern verabreden. Während des Polizeieinsatzes hätten sich umstehende Feiernde mit den Kontrollierten solidarisiert und die Beamten angegriffen.

Wer sind die Täter?

Vom Juwelier bis zum Ein-Euro-Laden: Die Randalierer zerstörten wahllos Geschäfte. (Foto: dpa)

Die Stuttgarter Polizei hält sich in dieser Frage noch bedeckt. Nach den Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten vor einigen Tagen hatte ein Sprecher erklärt, "Teile der linken Szene" würden gerade "Linien überschreiten". Tatsächlich sollen einige der Randalierer von letzter Nacht vermummt gewesen sein - und überaus gewaltbereit. Teilweise rissen die jungen Männer Pflastersteine aus dem Boden, um sie gegen Polizeibeamte und Einsatzfahrzeuge zu schleudern. Auch mit Stangen und Pfosten gingen sie auf die Streifenwagen los. Mehrere Autos seien massiv beschädigt worden.

Gab es Festnahmen?

Laut Polizei wurden 20 mutmaßliche Randalierer festgenommen. Über die Motive der Täter und die Herkunft der Festgenommenen gibt es bisher keine Informationen. Ihre Zerstörungswut richtete sich aber offenbar nicht gegen bestimmte Geschäfte, sondern traf willkürlich alles, was ihnen im Weg stand. Dabei filmten sie sich teilweise gegenseitig und stellten die Aufnahmen ins Netz. Für die Polizei dürfte das bei der Suche nach weiteren Randalierern von großer Bedeutung sein. Die Behörde hat bereits ein Hinweisportal eingerichtet und bittet Zeugen, Bilder und Videomaterial dort hochzuladen.

Wie geht es den Verletzten?

Mit brutalster Gewalt gingen einige der Täter auf Einsatzkräfte der Polizei los, schlugen und traten auf die Beamten ein. Ein Video zeigt, wie ein vermummter Angreifer einem Polizisten bei einer Festnahme von hinten mit gestrecktem Bein in den Rücken springt. Mehr als ein Dutzend Beamte erlitten Verletzungen. Über die Schwere und zur Frage, ob Beamte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, konnte eine Sprecherin auf Nachfrage von ntv.de noch keine Angaben machen.

Wie reagiert die Stadt auf die Vorfälle?

Zur Sicherheit ist vorerst weiterhin ein Großaufgebot der Polizei in der Stadt präsent. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn schrieb auf Twitter, er sei "schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei und den Zerstörungen in unserer Stadt". Es sei ein trauriger Tag für Stuttgart. Der Grünen-Politiker erklärte, man werde das Geschehen nun sorgfältig analysieren. Es dürfe "keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben", so der Politiker weiter. Kommende Woche soll es eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag geben, der sich mit den Vorfällen beschäftigt.