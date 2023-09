Das Video vom Tod des 29-jährigen Afroamerikaners Tyre Nichols sorgt in den USA für Entsetzen. Die fünf wegen Mordes angeklagten Ex-Polizisten müssen sich nun auch in einem Bundesverfahren wegen Vertuschung verantworten.

Die US-Bundesjustiz hat Anklage gegen fünf frühere Polizisten erhoben, die im Januar in Memphis den Afroamerikaner Tyre Nichols zu Tode geprügelt hatten. In der jetzt beschlossenen Anklage wird den fünf Männern zur Last gelegt, Nichols' Bürgerrechte verletzt zu haben. Sie sollen sich außerdem verschworen haben, um ihre Tat zu vertuschen, und Falschangaben gemacht haben. Die Angeklagten hätten beispielsweise weder die Einsatzleitung in der Zentrale noch Vorgesetzte über ihr Handeln bei der Kontrolle informiert.

"Das Land hat mit Entsetzen gesehen, wie Tyre Nichols getreten, geschlagen, getasert und mit Pfefferspray besprüht wurde", sagte Justizminister Merrick Garland in einem Video. "Und wir alle haben gehört, wie er nach seiner Mutter schrie und sagte: 'Ich versuche nur nach Hause zu gehen.'"

Nichols war am 7. Januar in Memphis im Bundesstaat Tennessee von fünf Polizisten bei einer Verkehrskontrolle zusammengeschlagen worden. Der 29-Jährige starb drei Tage später im Krankenhaus. Videos von dem Vorfall wurden Wochen später veröffentlicht und sorgten für Empörung und Entsetzen.

Beschuldigte sind Afroamerikaner

Die fünf Polizisten - wie das Opfer auch Afroamerikaner - wurden entlassen und von der örtlichen Justiz im Memphis des Mordes zweiten Grades angeklagt. In Tennessee ist dies eine Zwischenstufe zwischen Totschlag und Mord. Nun kam noch eine Anklage auf Ebene der Bundesjustiz hinzu.

Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA haben immer wieder für Proteste gesorgt. Häufig, wenn auch nicht im Fall Nichols, handelt es sich bei den Tätern um weiße Polizisten. Der bekannteste Fall der vergangenen Jahre ist die Tötung von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota im Mai 2020. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte dem festgenommenen und auf dem Boden liegenden Floyd mehr als neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt.