Vor wenigen Tagen stoßen in Hannover zwei Autos frontal zusammen. Drei Beteiligte sterben noch am Unfallort, drei kommen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Dort erliegt bereits einer seinen Verletzungen, nun folgt der nächste.

Nach dem schweren Autounfall in Hannover am Montagabend ist ein fünfter Unfallbeteiligter gestorben. Der 17-Jährige erlag kürzlich im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem frontalen Zusammenprall zweier Wagen waren drei junge Menschen noch am Unfallort gestorben, ein viertes Opfer erlag am Dienstabend im Krankenhaus den schweren Verletzungen.

Nach den Ermittlungen waren die beiden Autos am Montagabend gegen 21.50 Uhr frontal zusammengestoßen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Wagen nach links vom Fahrstreifen abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. In beiden Autos saßen je drei Insassen aus Hannover und Garbsen in Niedersachsen.

Der Polizei zufolge starben der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens, der mutmaßlich auf die andere Spur geriet, und seine gleichaltrige Beifahrerin am Unfallort. Der nun ebenfalls tote 17-Jährige saß als Mitfahrer in dem Wagen. Aus dem anderen Auto starb an der Unfallstelle der 21 Jahre alte Beifahrer. Der 20 Jahre alte Mitfahrer verlor am Dienstagabend im Krankenhaus sein Leben. Der 21 Jahre alte Fahrer des Autos soll schwer verletzt sein und wird im Krankenhaus behandelt.

Unfall löste Großeinsatz aus

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten sich viele Menschen am Unfallort versammelt. Die meisten davon seien Freunde und Bekannte gewesen, heißt es. Einsatzkräfte hätten versucht, sie zu beruhigen. Zur Unterstützung wurden Notfallseelsorger alarmiert.

Mit 22 Fahrzeugen, darunter fünf Rettungswagen, drei Notarztwagen und ein Löschzug, sowie rund 50 Einsatzkräften waren Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Für die Feuerwehr war der Einsatz am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr beendet. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 47.000 Euro. Die Ermittler suchen nach Zeugen.