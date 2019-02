Ohne Krallen sind Löwen in ihrem natürlichen verhalten stark eingeschränkt.

In einem Zoo dürfen Besucher Fotos mit einem Löwenjungen machen. Zum Schutz der Menschen schneidet ein Veterinär die Krallen des Raubtieres ab - Tierschützer sind außer sich. Es ist nicht das erste Mal, dass der Zoo mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam macht.

Ein Zoo im südlichen Gazastreifen hat einem Löwen zum Schutz der Besucher die Krallen entfernen lassen. Ein Tierarzt habe die Krallen mit einer Baumschere im Außenbereich des Tierparks weggeschnitten, bestätigte der Zoobesitzer in Rafah. Damit solle sichergestellt werden, dass Zoobesucher nicht verletzt würden, wenn sie mit dem Löwenjungen Fotos machten.

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten zeigte sich schockiert von dem Vorgehen bei dem 14 Monate alten Tier. "Krallen sind die Finger und Zehen für Löwen. Ihre Entfernung ist Tierquälerei und weltweit verboten", sagte Tierarzt Amir Chalil laut einer Mitteilung. "Die brutale Prozedur wird oft mit der Amputation aller Finger eines Menschen bis zum ersten Knöchel verglichen." Natürliches Verhalten, wie das Fassen von Nahrung oder klettern, sei für das Tier nun kaum noch möglich. "Auch die Beweggründe sind erschütternd, denn ein Löwe ist ein für Menschen gefährliches Raubtier und kein Spielkamerad", sagte Chalil. Vier Pfoten forderte die Schließung des Zoos. Sie nutzen dazu das Hashtag "#SaveGazaAnimals".

Erst im Januar waren in dem gleichen Zoo vier neugeborene Löwenbabys gestorben. Die Tiere seien an den niedrigen Temperaturen eingegangen, sagte einer der Eigentümer des Zoos damals. Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen. Es mangelt unter anderem an sauberem Trinkwasser und Strom.