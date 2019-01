Eine nächtliche Auseinandersetzung am Bahngleis gerät in Nürnberg außer Kontrolle: Kurz nach Mitternacht stürzen drei junge Männer an der Haltestelle Frankenstadion vor einem durchfahrenden Zug auf die Gleise. Nur einer kann sich in letzter Sekunde retten.

Bei einem Streit in Nürnberg sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Sicher ist bislang nur, dass es am S-Bahnhof Frankenstadion zuvor zu einem Streit gekommen war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren dort kurz nach Mitternacht mehrere Personen aneinandergeraten.

Drei Jugendliche fielen bei der offenbar handgreiflichen Auseinandersetzung auf die Gleise. Einer von ihnen konnte sich vor dem durchfahrenden Zug in Sicherheit bringen. Die beiden anderen jungen Männer wurden überrollt und tödlich verletzt - trotz Warnsignalen und einer sofort eingeleiteten Vollbremsung. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung wollte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen. Die am Tatort eintreffenden Einsatzkräfte sahen sich mit einer unübersichlichen Lage und einer großen Zahl an Augenzeugen konfrontiert. Unterstützt von Helfern der Berufsfeuerwehr Nürnberg, der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Werderau, mehreren Notärzten und dem Rettungsdienst befragten die Beamten zahlreiche Zeugen, die sich sowohl am Bahnsteig als auch noch im Zug befanden.

Nächtlicher Großeinsatz

"Mehrere Notfallseelsorger und weitere Betreuungskräfte kümmerten sich um die von dem Ereignis betroffenen Personen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die lokalen Verkehrsbetriebe stellten zwei Linienbusse zur Verfügung, um eine erste Betreuung der Zeugen vor Ort zu ermöglichen. "Zur Absicherung des weitläufigen Bahnareals waren Kräfte der Bundespolizei, der DB Sicherheit, der Nürnberger Polizei sowie Unterstützungskräfte aus Erlangen eingesetzt." Der betroffene Streckenabschnitt mit Südosten der mittelfränkischen Großstadt blieb für den Zug- und S-Bahnverkehr über mehrere Stunden hinweg gesperrt.

Bei der Suche nach dem Auslöser des Streits verfolgt die Polizei eine heiße Spur. Ein Tatverdächtige konnte ermittelt werden, hieß es. Der Jugendliche befindet sich aber offenbar noch auf freiem Fuß. Er stehe im Verdacht, bei dem Streit Menschen aufs Gleis gestoßen zu haben, wie ein Polizeisprecher erklärte. Nach dem mutmaßlichen Täter wird derzeit noch gesucht.