Wegen dem Coronavirus steht das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" im Hafen von Yokohama unter Quarantäne. Hunderte Passagiere an Bord sind bereits infiziert. Wie sich nun herausstellt, befinden sich auch deutsche Staatsbürger unter den Erkrankten.

Unter den mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes in Japan sind auch zwei deutsche Staatsangehörige. Das teilte die Deutsche Botschaft in Tokio am späten Abend (Ortszeit) mit. Inzwischen beläuft sich die Zahl der positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getesteten Passagiere und Crewmitglieder von der in Yokohama unter Quarantäne gestellten "Diamond Princess" auf 285. Die Betroffenen werden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben des japanischen Außenministeriums sollen bis Montag alle Passagiere getestet sein, so dass die Resultate spätestens am Mittwoch vorliegen. Bis dahin gilt die über das Schiff verhängte Quarantäne.

Negativ getestete Passagiere sollen ab Mittwoch das Schiff verlassen können, hieß es unter Berufung auf das Ministerium weiter. Jeder Fahrgast müsse vorher jedoch noch einen Gesundheitscheck durchlaufen. Für jene Passagiere, die engen Kontakt mit infizierten Personen hatten, werde die Quarantänezeit verlängert, teilte die Deutsche Botschaft mit.

Insgesamt befinden sich rund 3600 Reisende und Crewmitglieder auf der "Diamond Princess". Unter den Passagieren an Bord sind nach Erkenntnissen der deutschen Botschaft auch zehn deutsche Staatsangehörige.

Die USA kündigten derweil an, ihre Landsleute von dem Kreuzfahrtschiff zu holen. Wie die US-Botschaft in Tokio mitteilte, sollen die US-Bürger mit einem gecharterten Flugzeug direkt in ihr Land zurückgebracht werden. Das Flugzeug zur Rückführung werde am Sonntag eintreffen, teilte die Botschaft weiter mit. Vor dem Abflug würden die Passagiere auf Symptome getestet. Wer nicht mitfliegen könne, werde in Japan versorgt. Das Flugzeug werde auf der Travis Air Force Base in Kalifornien landen, einige Passagiere würden anschließend zum Luftwaffenstützpunkt Lackland in Texas gebracht.

In den USA werden die Passagiere dann zwei Wochen unter Quarantäne gestellt, wie es weiter hieß. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" befinden sich rund 380 Amerikaner auf der "Diamond Princess".