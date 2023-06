Die Rauchsäule über Sankt Augustin ragt etwa 50 Meter hoch in den Himmel.

In NRW brennt ein Motorradgeschäft samt Werkstatt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz, dabei kommt es offenbar zur Tragödie: Elf Einsatzkräfte werden verletzt - eine Frau und ein Mann von der Freiwilligen Feuerwehr gelten als vermisst.

Nach einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn werden zwei Feuerwehrleute vermisst. Es handele sich um einen Mann und eine Frau von der Freiwilligen Feuerwehr, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf vor Journalisten in St. Augustin. "Wir müssen derzeit leider vom Schlimmsten ausgehen", sagte er.

Mehr als 200 Einsatzkräfte versuchen, den Brand in dem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Elf Einsatzkräfte seien verletzt worden, fünf von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Brandursache ist bislang unklar.

Das Geschäft soll in Vollbrand stehen. Zeitweise war über dem Laden eine 50 Meter hohe schwarze Rauchsäule zu sehen. Diese ließ sich mutmaßlich darauf zurückführen, dass es sich auch um eine Werkstatt handelt. Die Straße ist verqualmt, das Gebiet um die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Notfallseelsorger sind vor Ort.

Medien berichten von Verpuffungen als Ursache

Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sagte ein Sprecher der Stadt. Dafür sei unter anderem über die Warn-App "Nina" eine Meldung verschickt worden. Wie lange der Einsatz noch andauern werde, sei derzeit unklar, sagte der Sprecher.

Nähere Angaben zu dem Geschehen, das zum befürchteten Tod der Einsatzkräfte führte, machte die Stadt zunächst nicht, in Medienberichten war von Verpuffungen die Rede. "Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin", erklärte Bürgermeister Leitterstorf.