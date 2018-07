Panorama

Horrorunfall auf der Autobahn: Zwei Menschen verbrennen auf der A3

Ein Stau auf der Autobahn A3 kurz vor Nürnberg wird für zwei Menschen zur grausamen Todesfalle: Ein Auto rast von hinten in die stehenden Fahrzeuge. Ineinander verkeilt, gehen zwei Fahrzeuge in Flammen auf.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A3 sind nahe Nürnberg zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 60-Jährige am Samstagabend gegen 21.45 Uhr mit ihrem Auto ungebremst in ein Stauende. Durch die Wucht des Aufpralls schob ihr Auto zwei Fahrzeuge ineinander, die anschließend quer über die Fahrbahn schleuderten.

Die beiden Wagen fingen sofort Feuer. Zwei Männer konnten sich in letzter Sekunde retten - sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des zweiten Autos waren in ihrem völlig demolierten Wagen eingeklemmt und verbrannten in den Trümmern.

Im eigenen Auto eingeklemmt

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte standen die beiden Autos, auf die die 60-Jährige aufgefahren war, bereits lichterloh in Flammen. Für die im Inneren verbliebenen Personen kam jede Hilfe zu spät.

Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin überlebten schwer verletzt. Für die Arbeiten an der Unfallstelle musste die A3 in Fahrtrichtung Würzburg kurz hinter dem Autobahnkreuz Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Auf der A9 konnte der Verkehr dagegen in der Nacht weitgehend ungehindert weiterfließen.

Die Feuerwehr war mit einem umfangreichen Aufgebot vor Ort im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll ein Sachverständiger den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Unklar ist derzeit unter anderem noch, wieso sich die beiden Autos so schnell entzünden konnten.

