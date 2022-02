Auf der norwegischen Insel Askøy geht ein Haus in Flammen auf, ein Mann und eine Frau kommen dabei ums Leben. Die Polizei glaubt nicht an einen Unfall - und nimmt nach mehreren Vernehmungen einen ersten Verdächtigen fest.

Zwei Menschen sind in Norwegen bei einem möglicherweise vorsätzlich gelegten Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Überreste zweier Personen seien in dem Haus auf der Insel Askøy gefunden worden, sagte die zuständige Polizeistaatsanwältin Christine Møen Wisløff bei einer Pressekonferenz in der nahegelegenen Stadt Bergen.

Wie NRK berichtet, gelten eine Frau in den Vierzigern und ein Mann in den Dreißigern als vermisst. Die vermisste Frau hat eine Wohnadresse in dem Haus, in dem es zu brennen begann. 20 Vernehmungen wurden in dem Fall bereits durchgeführt. Ein Mann wurde festgenommen. Er wurde beschuldigt, das Feuer verursacht zu haben.

In welchem Verhältnis der Verdächtige und die beiden Todesopfer zueinander standen, ist noch ebenso unklar wie die Brandursache. Eine der Hypothesen der Ermittler sei aber, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, sagte Møen Wisløff. Nachbarn hatten nach Angaben des Rundfunksenders NRK Lärm aus der Wohnung gehört, bevor das Feuer ausgebrochen war.