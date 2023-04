Mehrere Tage nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eschweiler kommt langsam Licht ins Dunkel. Das Motiv soll laut Sicherheitskreisen klar sein. Im Rahmen der Ermittlungen kommt es zu einer weiteren Festnahme.

Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Eschweiler bei Aachen sitzt ein zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 56-Jährige sei der Vater des bereits in Untersuchungshaft befindlichen 21 Jahre alten Tatverdächtigen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen mit. Er sei am Sonntag, drei Tage nach der Explosion mit 15 Verletzten, festgenommen worden.

Die Deutsche Presse-Agentur hatte am Montag aus Sicherheitskreisen erfahren, dass das Motiv Versicherungsbetrug gewesen sein soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft steht auch der 56-jährige Mann unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen sowie besonders schwerer Brandstiftung.

Die Detonation hatte am Donnerstagabend schwere Verwüstungen angerichtet. Ein ganzer Straßenzug war mit Scherben von Schaufenstern und Trümmern übersät, Menschen mussten aus oberen Stockwerken gerettet werden. Bis zu 25 Ladenlokale sind betroffen.

Zwei Verletzte schweben weiter in Lebensgefahr. Zu ihrem Zustand gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Montag. Von insgesamt 15 Verletzten waren den Angaben zufolge vier in Krankenhäuser gekommen.

Für die Eschweiler ist die Explosion das zweite Unglück in kurzer Zeit. Das Juli-Hochwasser 2021 hatte die Innenstadt unter Wasser gesetzt, auch die Straße mit der Explosion war betroffen. Teils hatten Geschäftsleute ihre Läden erst vor Kurzem wieder geöffnet.