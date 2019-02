Freidrich Merz hält den Gipfel von Kim und Trump für "schlecht vorbereitet". "Solche Gipfeltreffen müssen sehr, sehr sorgfältig vorbereitet werden, und da reicht es nicht, einfach mal spontan nach Singapur zu reisen oder nach Hanoi und sich mit Kim zu treffen", sagt der Vorsitzende der Atlantik-Brücke im Deutschlandfunk. Die Nordkorea-Strategie des US-Präsidenten bezeichnet Merz als "Ritt auf der Rasierklinge".

+++ 09:15 Maas: "Schlechte Nachricht für die Welt" +++

Außenminister Heiko Maas bezeichnet den abgebrochenen Gipfel zwischen den USA und Nordkorea als "schlechte Nachricht für die Welt". "Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden. Und in sofern ist es bedauerlich, wenn es nicht zu einem Ergebnis gekommen ist", sagt Maas dem ZDF. Allerdings habe man in Berlin keine großen Hoffnungen in den Gipfel gesetzt.

+++ 08:55 Trump plant vorerst kein weiteres Treffen mit Kim +++

Trump beendet seine Pressekonferenz in Hanoi. Zuvor erklärt er vor den versammelten Journalisten aus aller Welt, dass noch kein weiteres Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim geplant sei. Die Gespräche würden aber fortgesetzt, sagt er.

+++ 08:55 Trump kritisiert Obama scharf +++

US-Präsident Trump kritisiert die Nordkorea-Politik seines Vorgängers Barack Obama. "Die Obama-Administration hat absolut nichts gemacht." Aber auch den anderen US-Regierungen müsse er Vorwürfe machen, sagt Trump bei seiner Abschluss-Pressekonferenz in Hanoi.

+++ 08:48 Trump: Kim hat nichts gewusst über Schicksal von US-Geisel +++

Laut US-Präsident Trump hat Nordkoreas Führer Kim nicht gewusst, wie die US-Geisel Otto Warmbier im Arbeitslager behandelt worden sei. "Ich glaube, es war nicht in seinem Interesse, was mit Warmbier passierte". Er hätte dies nicht erlaubt. Warmbier war ein US-Student, der in Nordkorea zu 15 Jahre Arbeitslager verurteilt wurde, dort ins Koma fiel und kurz nach seiner Rückkehr in die USA starb.

+++ 08:26 Trump: China und Russland waren "große Hilfe"+++

US-Präsident Trump betont, dass China für die Verhandlungen eine "sehr große Hilfe" war. Auch Russland habe sich als sehr hilfreich erwiesen, sagt Trump bei seiner vorgezogenen Pressekonferenz in Hanoi. Chinas Präsident sei "ein großer Führer".

+++ 08:26 Trump: Nordkorea will Atomtests nicht wieder aufnehmen +++

Nach den Worten von US-Präsident Trump will Nordkorea seine Atomtests nicht wieder aufnehmen. Zugleich betont er, dass Kim in den vergangenen Monaten seine Tests gestoppt habe und US-Geiseln freigekommen sind.

+++ 08:26 Trump über Kim: "Ich vertraue ihm" +++

US-Präsident Trump erklärt bei seiner Pressekonferenz in Hanoi, dass die Beziehungen zu Nordkorea "sehr stark" seien. Das Land habe ein "enormes Potenzial". Zu seinen Beziehungen zu Kim sagt Trump: "Ich vertraue ihm und nehme ihn beim Wort." Trump sei ein "großer Führer".

+++ 08:15 Trump beginnt Pressekonferenz +++

US-Präsident Trump beginnt seine Pressekonferenz nach dem vorzeitigen Ende seines Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim. Es seien "sehr interessante" zwei Tage gewesen, sagt Trump. "Wir hatten eine wirklich produktive Zeit", sagt Trump. Nordkorea habe gewollt, dass alle Sanktionen aufgehoben würden, aber dem hätten die USA nicht zustimmen können. n-tv überträgt live.

+++ 07:39 Kim und Trump erzielen keine Einigung bei Gipfel +++

Der zweite Gipfel von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim ist gescheitert. Die Gespräche in Hanoi werden ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen. Trump und Kim hätten verschiedene Wege diskutiert, um die atomare Abrüstung und die von den USA in Aussicht gestellte wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas zu erreichen, teilt das Weiße Haus mit. "Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Einigung erzielt." Mit dem überraschenden vorzeitigen Ende des zweiten Gipfels von Trump und Kim schwinden die Hoffnungen auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel. Mehr zu dem Scheitern des Gipfels hier.

Kim nach dem Verlassen des "Metropole". (Foto: REUTERS)

+++ 07:35 Spekulationen über Scheitern des Gipfels +++

Noch ist unklar, warum Trump und Kim ihren Zeitplan ändern. In Hanoi gibt es Spekulationen, dass der Gipfel gescheitert sein könnte, wie n-tv Reporter Dirk Emmerich berichtet. Nähere Informationen werden bei Trumps Pressekonferenz um 08:00 MEZ erwartet.

+++ 07:16 Trump und Kim beenden Treffen vorzeitig +++

US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim beenden ihr Treffen vorzeitig. Das zuvor geplante Mittagessen wurde offenbar abgesagt, Reporter wurden aus dem Speisesaal gebracht. Trump-Sprecherin Sarah Sanders will nicht sagen, ob es zu der bislang vorgesehenen "gemeinsamen Unterzeichungszeremonie" der beiden Staatschefs kommen wird.

+++ 06:54 Weißes Haus gibt Planänderung bekannt +++

Beim Gipfel von US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim in Hanoi gibt es eine Planänderung. Wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mitteilt, wird die Pressekonferenz Trumps zum Abschluss des Gipfels um zwei Stunden auf 8.00 Uhr MEZ vorgezogen. Zu der Zeit war nach dem bisherigen Ablaufplan des Weißen Hauses eigentlich die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim geplant. Noch ist unklar, ob es noch eine gemeinsame Erklärung geben wird.

+++ 06:45 Das gibt es zum Mittagessen +++

Im Hotel "Metropole" in Vietnams Hauptstadt Hanoi können sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim an einem ordentlichen Arbeitsessen laben. Zur Vorspeise erwartet sie eine Leberpastete, dann gibt es Fisch und zum Nachtisch einen Kuchen. Dazu wird Ginseng-Tee gereicht, der in der fernöstlichen Medizin gegen vielerlei Beschwerden helfen soll.

+++ 06:17 Kim grundsätzlich zu atomarer Abrüstung bereit +++

Nordkoreas Machthaber Kim zeigt sich grundsätzlich bereit, atomar abzurüsten: "Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier", sagt er beim Gipfel mit US-Präsident Trump in Hanoi. Auf die Frage, ob er willens sei, konkrete Schritte dafür zu unternehmen, antwortet er: "Das besprechen wir gerade." Trump sagt, beide Seiten hätten "sehr gute Diskussionen. Wir werden sehen, wohin das alles führt."

+++ 05:44 Kim würde US-Verbindungsbüro begrüßen +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un würde nach eigenen Worten die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in seinem Land begrüßen. Das sagt Kim am 2. Tag seines Gipfeltreffens mit US-Präsident Trump in Hanoi. Trump sagt, die Idee eines Verbindungsbüros sei eine "großartige Sache". Ein Verbindungsbüro hat nicht den Rang einer Botschaft, würde aber einen Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang bedeuten.

+++ 05:19 Trump sieht "keine Eile" für Verabredung über Atomprogramm +++

Das zweite Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geht in die heiße Phase. Trump und Kim setzen an diesem Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ihre am Vortag begonnenen Gespräche fort. Der US-Präsident sagt zum Auftakt, er habe mit Blick auf eine Vereinbarung über das nordkoreanische Atomprogramm "keine Eile".

+++ 04:48 Gipfel legt Verkehr in Hanoi weitgehend lahm +++

Wegen des Gipfels von US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim kommt es auf Hanois Straßen zu einem völligen Chaos. Der Verkehr in Vietnams Hauptstadt liegt weitgehend lahm. Rund um das Hotel "Metropole" in der Innenstadt, dem Schauplatz des Treffens, geht wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt nichts mehr. Viele Vietnamesen kommen Stunden zu spät zur Arbeit.

+++ 04:15 Das ist der Zeitplan +++

Am zweiten Tag des Gipfels von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim ist der Terminkalender voll. Nach einem Zweiergespräch von Trump und Kim im Hotel Metropole und einem bilaterales Treffen der beiden in größerer Runde kommt es um 05:55 Uhr MEZ zu einem Arbeitsessen. Um 08:05 MEZ soll eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet werden, um 09:50 MEZ gibt Trump eine Pressekonferenz. Zwei Stunden später, um 12:05 ist der Abflug Trumps in die USA geplant.

+++ 03:58 Trump und Kim setzen Gipfel fort +++

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un setzen ihren Gipfel in Hanoi fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens in der vietnamesischen Hauptstadt soll an diesem Donnerstag eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden. Spekuliert wird, dass damit der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt werden könnte. Völkerrechtlich gilt der Kriegszustand trotz des Waffenstillstands von 1953 immer noch. Ziel von Trumps Nordkorea-Politik ist die "Denuklearisierung" des Landes, also die atomare Abrüstung. Kim will Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.