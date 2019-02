Trump und Kim kündigen Erklärung an

Gipfeltreffen in Hanoi Trump und Kim kündigen Erklärung an

Bei ihrem Treffen in Vietnam wollen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim die atomare Abrüstung vorantreiben. Für Donnerstag kündigen beide eine gemeinsame Erklärung an. Über den Inhalt wird wild spekuliert.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen bei ihrem Gipfel in Hanoi am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung verabschieden. Dies geht aus dem am Abend veröffentlichten Ablaufplan des Weißen Hauses für den zweiten und letzten Gipfeltag hervor. Trump hatte zuvor schon die Hoffnung geäußert, dass "großartige Dinge" bei dem "sehr wichtigen Gipfel" geschehen werden.

Spekuliert wird, dass mit einer solchen Erklärung der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt wird. Völkerrechtlich gilt der Kriegszustand trotz des Waffenstillstands von 1953 immer noch. Aber auch über eine Schließung des wichtigen nordkoreanischen Atomkomplexes Yongbyon sowie die Zulassung von Atom-Inspekteuren, die Einrichtung von Verbindungsbüros und die Wiederaufnahme innerkoreanischer Wirtschaftsprojekte wird gemutmaßt.

Die Zeremonie zur Unterzeichnung ist für 14.05 Uhr (Ortszeit/8.05 MEZ) vorgesehen. Trump will um 15.50 Uhr eine Pressekonferenz abhalten. Von Kim wird das nicht erwartet. Gegen 18 Uhr ist Trumps Heimreise in die USA geplant. Der nordkoreanische Machthaber bleibt noch bis zum Wochenende in Vietnam.

Trump bezeichnet Gespräche als "großartiges Treffen"

Zum Auftakt des zweiten Gipfeltreffens zwischen den beiden Ländern hatte US-Präsident Donald Trump dem völlig verarmten Nordkorea zuvor einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht gestellt. Bedingung bleibt jedoch, dass Pjöngjang atomar abrüstet. Trump sagte: "Ich denke, dass Ihr Land gewaltiges wirtschaftliches Potenzial hat." Kim entgegnete: "Ich hoffe, dass wir alles erreichen, was die Leute erwarten." Bei der Begrüßung Kims hatte Trump gesagt, es sei ihm "eine Ehre", mit dem nordkoreanischen Diktator zusammenzukommen.

Nach der Begrüßung im Hotel "Metropole" sprachen sie 20 Minuten lang unter vier Augen. Im Anschluss kamen beide Seiten in kleiner Runde zu einem eineinhalbstündigen Essen zusammen. Nach insgesamt mehr als zweistündigen Gesprächen sprach Trump von einem "großartigen Treffen und Abendessen in Vietnam". Auf Twitter schrieb er: "Sehr guter Dialog." Am Donnerstag werden die Gespräche fortgesetzt.