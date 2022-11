Arabische Staaten fordern Gewaltende in Ukraine

Versteckte Russland-Kritik Arabische Staaten fordern Gewaltende in Ukraine

(Foto: picture alliance/dpa/APA Images via ZUMA Press Wire)

Die 22 Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga kommen derzeit in Algerien zusammen.

Mit Kritik an Russland halten sich die arabischen Länder bislang eher bedeckt. Auf ihrem Gipfeltreffen positionieren sie sich jedoch deutlich gegen den Gewalteinsatz in der Ukraine und mahnen stattdessen eine friedvolle Lösung an.

Die arabischen Länder pochen im Ukraine-Krieg auf einen Verzicht von Gewalt. Die 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga fordern stattdessen eine politische Lösung des Konflikts, wie aus einer Abschlusserklärung nach einem Gipfel der Organisation hervorging. Die Länder wollen demnach aber neutral bleiben.

Die arabische Welt hält sich mit Kritik an Russland und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück. Präsident Wladimir Putin wurde in der Erklärung auch nicht namentlich erwähnt. Einige Beobachter werteten aber die Tatsache, dass Moskaus Verbündeter Syrien nicht wieder in die Reihen der arabischen Staats- und Regierungschefs aufgenommen wurde, als Schlappe für Russland. Die Arabische Liga hatte Syriens Mitgliedschaft vor elf Jahren wegen des brutalen Bürgerkriegs dort ausgesetzt.

Putin hatte zum Auftakt des Gipfels die Zusammenarbeit zwischen Russland und den arabischen Staaten als Beitrag zum Frieden in der Welt gelobt. Bei einer UN-Vollversammlung vor rund drei Wochen stimmten fast alle arabischen Länder für eine Resolution, die die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine verurteilt. Viele arabische Staaten leiden unter den Auswirkungen des Kriegs: Die Ukraine ist etwa einer der wichtigsten Lieferant für Getreide in der Region.