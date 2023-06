Als angebliche Spionageballons aus China Anfang des Jahres von den USA abgeschossen werden, sorgt das für zusätzliche diplomatische Spannungen zwischen Washington und Peking. Ein aktueller Bericht über eine mögliche Spionagestation auf Kuba dürfte da wenig zuträglich sein. US-Beamte schlagen jedenfalls Alarm.

China will offenbar eine Abhöranlage auf Kuba errichten. Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf US-Beamte, die mit streng geheimen Informationen vertraut sind. Die Station wäre rund 100 Meilen (ca. 161 Kilometer) von Florida entfernt und würde den chinesischen Geheimdiensten demnach die Möglichkeit eröffnen, den Südosten der USA, wo sich viele Militärbasen befänden, abzuhören und den amerikanischen Schiffsverkehr zu überwachen.

Die Erkenntnisse über das Vorhaben sollen die USA in den vergangenen Wochen gewonnen haben. Demnach könne China mit der Station eine Reihe von Kommunikationen von US-Bürgern - einschließlich E-Mails, Telefonate und Satellitenübertragungen - überwachen. Dem Bericht zufolge habe Peking bereits zugestimmt, dem klammen Kuba mehrere Milliarden Dollar zu zahlen. Laut den befragten US-Beamten gebe es eine grundsätzliche Einigung beider Staaten über die Errichtung der Abhörstation.

"Ich kann mich zwar nicht zu diesem spezifischen Bericht äußern, aber wir sind uns der Bemühungen der Volksrepublik China, in Infrastrukturen auf der ganzen Welt zu investieren, die möglicherweise militärische Zwecke verfolgen, sehr wohl bewusst - und haben auch schon oft miteinander darüber gesprochen", wird John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, vom "WSJ" zitiert. "Wir beobachten das genau, unternehmen Schritte, um dem entgegenzuwirken, und bleiben zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, alle unsere Sicherheitsverpflichtungen zu Hause, in der Region und in der ganzen Welt zu erfüllen."

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sei durch die Nähe des potenziellen Standorts zum amerikanischen Festland alarmiert, berichtet das "WSJ". Washington betrachte Peking als seinen wichtigsten wirtschaftlichen und militärischen Rivalen. Eine chinesische Basis mit fortschrittlichen militärischen und geheimdienstlichen Fähigkeiten im Hinterhof der USA könne eine noch nie dagewesene neue Bedrohung darstellen.

US-Überwachungseinsätze vor Chinas Festland

Die chinesische Botschaft in Washington wollte den Bericht nicht kommentieren, eine Stellungnahme der kubanischen Vertretung sei nicht erfolgt. Die Nachricht über eine mögliche Abhörstation folgt wenige Monate nach den diplomatischen Verstimmungen rund um die Sichtung und den Abschuss von mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über Nordamerika.

Wann und wo die Station gebaut wird, ist unklar. Ob die Biden-Regierung das Vorhaben stoppen will oder kann, sei ebenso nicht ersichtlich, schreibt das "WSJ". Analysten, die von der Zeitung zitiert werden, weisen darauf hin, dass Peking als Argument nutzen könnte, dass auch die USA in der Nähe der Volksrepublik militärische und geheimdienstliche Aktivitäten durchführe. So gebe es etwa Überwachungseinsätze US-amerikanischer Militärflugzeuge über dem Südchinesischen Meer.