Ein republikanischer Immobilienmagnat spendiert dem dienstältesten Richter des Supreme Courts einer Medienrecherche zufolge jahrelang luxuriöse Reisen. Allein ein Trip nach Indonesien kostet demnach 500.000 Dollar. Der einladende Milliardär spricht von üblicher Gastfreundschaft.

Der erzkonservative US-Verfassungsrichter Clarence Thomas hat einem Medienbericht zufolge jahrelang Geschenke in Form von Luxusreisen von einem republikanischen Milliardär angenommen. Wie die US-Recherchestiftung Propublica berichtet, bezahlte der Immobilienmagnaten Harlan Crow dem dienstältesten Richter des Supreme Court etwa eine Reise nach Indonesien, die allein 500.000 Dollar gekostet haben dürfte. Propublica kann nach eigenen Angaben mit Dutzenden Interviews und internen Dokumenten belegen, dass Thomas die teuren Aufmerksamkeiten annahm, ohne sie zu melden.

Der 74-jährige Thomas begleitete Crow demnach in ein exklusives kalifornisches Wildnis-Resort für Männer und auf Anwesen in den US-Bundesstaaten Texas und New York. Er soll auch einen Flug in einem Privatjet sowie eine Jacht-Ausfahrt akzeptiert haben. Crow erklärte gegenüber Propublica, seine Geschenke an den Verfassungsrichter unterschieden sich "nicht von der Gastfreundschaft, die wir unseren vielen anderen lieben Freunden entgegenbringen".

Der Bericht zeige, dass der Supreme Court die "am wenigsten rechenschaftspflichtige" Institution des US-Zentralstaats sei, erklärte die Organisation "Fix the Court", die sich für eine Reform des Obersten Gerichts einsetzt. Die "New York Times" nannte die Freundschaft zwischen Thomas und Crow bereits 2011 als "ungewöhnlich und ethisch heikel". Crow hat nach Angaben der Recherchestiftung mehr als zehn Millionen Dollar an republikanische politische Gruppen gespendet - demzufolge unter anderem eine halbe Million Dollar an eine konservative Lobbygruppe, deren Gründerin Thomas' Ehefrau Ginni ist.