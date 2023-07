Washington will Kiew Abrams-Panzer liefern. Einem Medienbericht zufolge sollen die ersten Fahrzeuge bereits im September in der Ukraine eintreffen. Die spezielle Uran-Panzerung, über die die Panzer verfügen, soll vor dem Export allerdings abmontiert werden.

Erste US-Kampfpanzer vom Typ Abrams sollen einem Medienbericht zufolge bereits im September in der Ukraine eintreffen. Das meldet die US-Tageszeitung "Politico" und beruft sich dabei auf sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach ist geplant, die Fahrzeuge im August für eine Generalüberholung nach Deutschland zu verfrachten, um sie dann in die Ukraine zu transportieren. Beamte des Pentagon hatten zuvor erklärt, dass die Abrams irgendwann im Herbst an Kiew übergeben werden sollen.

Die erste Lieferung umfasst dem Blatt zufolge sechs bis acht Abrams. Dabei soll es sich um ältere M1A1-Modelle handeln und nicht um modernere Versionen vom Typ A2. Insgesamt plant Washington die Lieferung von 31 Fahrzeugen, was einem ukrainischen Panzerbataillon entspricht. Derzeit werden ukrainische Soldaten im bayerischen Grafenwöhr an Abrams ausgebildet. Das Training soll im August abgeschlossen sein.

Laut "Politico" will Washington die Fahrzeuge aber ohne die als geheim eingestufte Panzerung aus abgereichertem Uran an die Ukraine übergeben. Die Schutzschicht der Panzer soll vor dem Export entfernt werden. Einem Bericht des "Wall Street Journal" sollen die Abrams aber offenbar mit Uran-Munition ausgestattet werden. Demnach habe das Pentagon darauf gedrängt, dass die spezielle Munition verwendet werde, da diese gegen russische Panzer sehr wirksam sein soll.

Ende Januar hatte die US-Regierung parallel zur deutschen Zusage von Leopard-Panzern Kiew die Lieferung von Abrams versprochen. Washington betonte damals, es werde "viele Monate" dauern, bis diese in der Ukraine seien. Im März teilten die USA dann mit, die Fahrzeuge im Herbst liefern zu wollen.