Letzte Woche verbringt Silvio Berlusconi vier Tage in einer Klinik - offiziell für Routineuntersuchungen. Doch nun wird der ehemalige Ministerpräsident Italiens und Gründer der Partei Forza Italia auf die Intensivstation eingeliefert. Medienberichten zufolge sind Herz-Kreislauf-Probleme die Ursache.

Italiens langjähriger Regierungschef Silvio Berlusconi ist wegen Herzproblemen in die Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand eingeliefert worden. Wie es aus dem Umfeld Berlusconis heißt, befindet sich der 86-Jährige auf der herzchirurgischen Station im Krankenhaus San Raffaele in der norditalienischen Stadt. Zuvor hatten bereits mehrere italienische Medien über Berlusconis Krankenhauseinlieferung berichtet.

Eine offizielle Bestätigung der Familie des Politikers und Medienunternehmers oder der Partei Forza Italia gab es zunächst nicht. Den Berichten zufolge habe er Herz-Kreislauf-Probleme. Er war erst vergangenen Donnerstag nach einem viertägigen Aufenthalt in jener Klinik - offiziell wegen Routineuntersuchungen - entlassen worden.

Berlusconi hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Er war zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident. Die von ihm gegründete und geführte Partei Forza Italia ist seit Oktober Teil der von der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführten Regierungskoalition.