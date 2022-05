16 Monate lang fungiert Jen Psaki als Sprecherin von US-Präsident Joe Biden. Nach ihrem Rücktritt wechselt die 43-Jährige nun zum Fernsehsender MSNBC. Dort wird sie neben politischen Sondersendungen auch eine eigene Show moderieren.

Die frühere Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, wechselt zum US-Fernsehsender MSNBC. "Ich bin begeistert, im Herbst zur unglaublichen MSNBC-Familie zu stoßen", schrieb Psaki auf Twitter. Die 43-Jährige hatte die Regierungszentrale Mitte Mai verlassen - nach knapp 16 Monaten als Sprecherin von Präsident Joe Biden. US-Medien hatten bereits zuvor berichtet, dass Psaki einen Wechsel zu dem liberalen Sender plane. Nun bestätigten Psaki und MSNBC den Schritt offiziell.

Das Medienunternehmen NBC Universal, zu dem MSNBC gehört, teilte in New York mit, Psaki werde in diversen Programmen des Senders auftreten und unter anderem bei Sondersendungen zur anstehenden Kongresswahl und der nächsten Präsidentschaftswahl 2024 auftreten. Außerdem werde sie eine eigene Sendung moderieren, die derzeit noch für den Streaming-Dienst des Senders entwickelt werde und im ersten Quartal 2023 erstmals ausgestrahlt werden solle.

Als Sprecherin Bidens, die sich nahezu täglich im Weißen Haus ausführlich den Fragen von Reportern stellte, gehörte Psaki nach außen hin zu den prominenten Gesichtern der US-Regierung. Sie hatte bereits in der Amtszeit des damaligen Präsidenten Barack Obama wichtige Kommunikationsposten innegehabt: unter anderem als Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses und als Sprecherin des Außenministeriums.

Wechsel von Sprechern der Regierungszentrale zu Fernsehsendern sind in den USA keine Seltenheit. Nachfolgerin von Psaki im Weißen Haus ist die bisherige Vizesprecherin Karine Jean-Pierre. Mit der 44-Jährigen hat erstmals eine schwarze Frau den wichtigen Posten inne.