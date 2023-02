Wer für die mächtigsten Politiker der Welt arbeitet, kann schon einmal durcheinander kommen. So auch die Chef-Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Sie meistert die Situation aber in sympathischer Weise - und sorgt für einige Lacher im Raum.

Kleine Reise in die Vergangenheit im Weißen Haus: Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden hat mit einem Versprecher für Gelächter bei der täglichen Pressekonferenz gesorgt. "Wie Sie alle vor etwa einer Stunde gesehen haben, hat Präsident Obama heute angekündigt, dass ...", sagte Karine Jean-Pierre.

Sie bemerkte ihren Fehler sofort und korrigierte sich: "Entschuldigung, Präsident Biden." Scherzhaft fügte sie hinzu: "Whoaaaa, das sind Neuigkeiten." Barack Obama war von 2009 bis 2017 US-Präsident. In dieser Zeit war Biden sein Vize.

Die 48-jährige Jean-Pierre ist seit knapp einem Jahr die Chef-Pressesprecherin des Weißen Hauses. Sie trat damals die Nachfolge von Jen Psaki an. Bidens Vorgänger Obama kennt sie aber recht gut aus früheren Jobs. Sie arbeitete während mehrere Wahlkampagnen für Obama, und auch während dessen Präsidentschaft.

In einem Erfahrungsbericht erklärte sie im Jahr 2020, was sie alles während der Zeit in Obamas Team lernte: "Als ich für Präsident Obama arbeitete, gab es ein paar Schlüsselmantras, denen unser Team folgte. Sei immer vorbereitet und mach Deine Hausaufgaben: Kenn Dich aus." Was sie bei all dem neu Gelernten offenkundig niemals verlernte: Obamas Namen. "Whoaaaa".