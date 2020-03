Am vergangenen Wochenende besucht Brasiliens Präsident Bolsonaro US-Präsident Trump. Dabei schleppt die brasilianische Delegation offenbar das Coronavirus in Florida ein: Anders als sein Kommunikationschef soll Bolsonaro selbst aber nicht mit der Lungenkrankheit infiziert sein.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist nach eigenen Angaben nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das zuständige Krankenhaus und das Labor hätten ein negatives Testergebnis vorgelegt, schrieb er auf seiner Facebookseite. Die brasilianische Zeitung "O Dia" hatte zuvor unter Berufung auf Quellen aus dem Regierungssitz berichtet, dass ein erster Test positiv ausgefallen sei und Bolsonaro auf das Ergebnis eines zweiten Tests warte, um die Infektion zu bestätigen oder zu widerlegen.

Der 64 Jahre alte Bolsonaro war getestet worden, nachdem das Virus Sars-CoV-2 am Donnerstag bei seinem Kommunikationssekretär Fabio Wajngarten nachgewiesen worden war. Gemeinsam waren die beiden Männer vergangenes Wochenende in die USA zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump gereist. In dessen Resort in Mar-a-Lago in Florida gab es ein großes Abendessen, bei dem Bolsonaro neben Trump saß. Mit dem infizierten Wajngarten hatte der US-Präsident gemeinsam für ein Foto posiert. Wajngarten trugt dabei eine Mütze mit der Aufschrift "Make Brazil Great Again" auf dem Kopf. Trump hielt die gleiche Mütze in seinen Händen.

Bei seiner Rückkehr aus den USA hatte Wajngarten Grippesymptome gezeigt. Wie "Fox News" berichtet, wurden seitdem zahlreiche Mitarbeiter des Weißen Hauses einem dringenden Meeting einberufen. Trump sagte, er sei "nicht besorgt". Man habe zusammen zu Abend gegessen, aber "wir haben nichts Außergewöhnliches gemacht".

Bolsonaro hatte die Coronavirus-Krise bei seinem Besuch in den USA heruntergespielt. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 zur Pandemie erklärt hatte, sagte er, dass Grippe-Erkrankungen schon mehr Menschen getötet hätten. Die Zahl der von Regierung und Krankenhäusern bestätigten Coronavirus-Fälle in Brasilien lag nach offiziellen Angaben zuletzt bei rund 150.