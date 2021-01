Jetzt ist es amtlich: Armin Laschet ist neuer Parteivorsitzender der Christlich Demokratischen Union. Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens kann sich über eine solide Rückendeckung der Parteimitglieder freuen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist endgültig neuer CDU-Vorsitzender. Nach seiner Wahl bei einem Online-Parteitag am vergangenen Samstag bestätigten ihn die Delegierten auch in der anschließenden Briefwahl. Das gab die CDU in Berlin bekannt. Demnach entfielen 83,35 Prozent der Stimmen auf ihn. 796 der 980 gültigen Briefwahlstimmen, die fristgerecht abgegeben wurden, konnte der 59-Jährige auf sich vereinen.

In einer ersten Reaktion sagte Laschet, es handele sich um einen "besonderen Moment". Er dankte den CDU-Mitgliedern für das große Vertrauen und seinen Mitbewerbern um den Parteivorsitz - Friedrich Merz und Norbert Röttgen - für den "fairen Wettbewerb". Die beiden standen nach einer gemeinsamen Festlegung in der Briefwahl nicht mehr zur Abstimmung.

Laschet hatte die Stichwahl gegen Merz auf dem Online-Parteitag am Samstag gewonnen. Der Aachener kam auf 52,6 Prozent der abgegebenen Stimmen inklusive der Enthaltungen. Merz erzielte 47,0 Prozent. Um die "digitale Vorauswahl" rechtssicher zu machen, schloss sich die Briefwahl an. Laschet, Merz und Röttgen hatten aber schon vorab versichert, dass sie das Ergebnis der Online-Abstimmung akzeptieren wollten.

Merz rief die CDU-Mitglieder vergangenen Montag zur Unterstützung des neuen Parteichefs auf. "Ich bitte alle Delegierten, an der schriftlichen Schlussabstimmung teilzunehmen und unseren neuen Vorsitzenden Armin Laschet mit einem starken Votum auszustatten. Und dann gehen wir gemeinsam an die Arbeit", hieß es in einem Brief von Merz.