Bovenschulte-Bonus für die SPD? Alle Daten zur Wahl in Bremen

Blick in den Saal der Bremischen Bürgerschaft; Am 14. Mai wird neu gewählt.

Großer Wahltag im Norden: Im kleinsten Bundesland Deutschlands geht es um die politischen Machtverhältnisse im Landesparlament. Gelingt es der SPD diesmal, in der Bremer Bürgerschaft an der CDU vorbeizuziehen? Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen zeichnet sich ein spannendes Votum ab: Die seit 77 Jahren im Zwei-Städte-Bundesland Bremen und Bremerhaven regierenden Sozialdemokraten lagen in den letzten Umfragen vor der Wahl noch knapp vorn, müssen aber weiter um den Wahlsieg bangen. Rund 460.000 Wahlberechtigte sind am 14. Mai dazu aufgerufen, die Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament des kleinsten deutschen Bundeslandes neu zu bestimmen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale.

Bremen wird bislang von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken geführt. Die großen Meinungsforschungsinstitute sahen die SPD zuletzt bei 28 bis 30 Prozent und damit knapp vor der CDU, die bei 27 bis 28 Prozent lag. Damit bestehen für die Sozialdemokraten gute Aussichten, nach 2019 nicht nur wieder die Regierung zu stellen, sondern zugleich auch die Rolle als stärkste Kraft in der Bremer Bürgerschaft zurückzuerobern.

Hinweis: Die Infografiken zu Wahl zeigen am Wahltag zunächst noch Daten der letzten Umfragen und werden mit dem Eintreffen der ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale laufend aktualisiert.

SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte - amtierender Bürgermeister Bremens - gab sich im Vorfeld der Wahl zuversichtlich, weiter im Amt bleiben zu können. Der Amtsbonus und die persönliche Beliebtheit Bovenschultes könnten den Ausschlag geben: Der 57-jährige regiert seit 2019 in einer Koalition mit Grünen und Linkspartei. Bei der vorausgegangenen Bürgerschaftswahl löste die CDU zwar das erste Mal in der Nachkriegszeit die SPD als stärkste Kraft ab. Die Regierung konnten die Christdemokraten aber nicht übernehmen, weil die Grünen sich gegen eine Jamaikakoalition mit CDU und FDP entschieden.

Vier Jahre später unternehmen die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Imhoff einen neuen Versuch, das Bremer Rathaus zu gewinnen. Die Umfragen deuten bisher nicht auf einen historischen Regierungswechsel hin. Die Koalitionsoptionen sind noch unübersichtlich, auch weil die Folgen der AfD-Querelen noch nicht absehbar sind. Der Landesverband der Alternative hatte sich vor der Wahl zerstritten. Konkurrierende Kandidatenlisten führten dazu, dass die AfD an der Zulassung zur Wahl scheiterte. 2019 hatte die AfD in Bremen noch 6,1 Prozent der Stimmen verbucht.

Die Grünen müssen sich Meinungsforschern zufolge in Bremen auf deutliche Stimmverluste einstellen. In den Umfragen sackte die Partei zuletzt auf 12 bis 13 Prozent ab. Die Linke - bisher neben den Grünen in Bremen ebenfalls als Koalitionspartner an der Regierung beteiligt - können je nach Umfrage auf acht bis neun Prozent hoffen. Damit könnte es für eine Fortsetzung des rot-grün-roten Dreierbündnisses reichen.

Die FDP dürfte demnach mit stabilen sechs Prozent noch hinter der neuen rechtspopulistischen Wählervereinigung BIW landen. Die "Bürger in Wut" (BIW) konnte ihre Umfragewerte im Vergleich zu Mitte April um drei Prozentpunkte auf bis zu neun Prozent steigern. Die "wütenden Bürger" hoffen, vom Scheitern der AfD zu profitieren und erstmals in Fraktionsstärke in die Bremer Bürgerschaft einzuziehen. Insgesamt stehen 16 Parteien und Wählergruppen auf den Wahlzetteln.

Ihren Ursprung haben die BIW in Bremerhaven. Obwohl sie zuletzt unter fünf Prozent lagen, ist die Partei schon seit mehreren Legislaturperioden in der Bremer Bürgerschaft vertreten, denn wegen einer Besonderheit des Bremer Wahlrechts reicht es für einen Einzug, nur in einer der beiden Wahlbereiche des Stadtstaats Bremen und Bremerhaven fünf Prozent zu gewinnen.

Im Wahlkampf standen für die Bremer Wählerinnen und Wähler vor allem Themen aus der Schul- und Bildungspolitik im Vordergrund. Fast jeder Zweite benannte diese im Vorfeld als größte Herausforderung. Obwohl die SPD seit Gründung der Bundesrepublik durchgehend den Senator oder die Senatorin für Bildung stellt und die CDU Bildung zu einem Schwerpunktthema machte, konnten die Christdemokraten zumindest bis kurz vor der Wahl nicht entscheidend profitieren.

Die in Umfragen ermittelte Zufriedenheit mit der Arbeit der Bremer Landesregierung ist aktuell größer als vor der Wahl 2019. Amtsinhaber Bovenschulte genießt auch deutlich höhere Zustimmungswerte als sein Herausforderer Imhoff, der Präsident der Bremer Bürgerschaft ist. Bovenschultes Bonus als Amtsinhaber könnte den Ausschlag dafür geben, dass die längste Regierungsphase einer Partei in einem Bundesland weiter andauert.

Entsprechend positioniert die SPD ihren groß gewachsenen Bürgermeisterkandidaten auf mehreren Sonderplakaten, bei denen der Kopf von "Bovi" - so sein Spitzname - über die Plakatfläche hinausragt. Im Wahlkampf macht sich Bovenschulte für "eine starke Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen und fairen Löhnen", für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Sicherheit stark.

Der Bremer SPD-Spitzenkandidat Bovenschulte regierte bisher weitgehend geräuschlos. Bundesweit machte er sich zuletzt für die Kindergrundsicherung sowie eine Steuer auf übermäßige Unternehmensgewinne in Kriegs- und Krisenzeiten stark. Zudem forderte er vom Bund mehr Geld für die Flüchtlingsunterbringung.

CDU-Herausforderer Imhoff will es besser machen als vor vier Jahren und seine Partei in Bremen nicht nur zum Wahlsieg, sondern auch in Regierungsverantwortung führen. Anders als der Spitzenkandidat und politische Quereinsteiger von 2019, Carsten Meyer-Heder, ist Imhoff als Präsident der Bürgerschaft durchaus ein politisches Schwergewicht. Der 54-Jährige ist bereits seit 24 Jahren Abgeordneter des Landesparlaments und seit 2019 dessen Präsident.

Mit der 27-jährigen Wiebke Winter, die Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Landesvorsitzende der Jungen Union ist, stellte die Bremer CDU Imhoff zudem eine junge Co-Spitzenkandidatin an die Seite. Winter, die auf Platz zwei der CDU-Landesliste kandidiert, und Imhoff absolvieren viele Wahlkampftermine gemeinsam.

Mit der Ausrichtung ihrer Wahlkampfstrategien auf Bildungsthemen und auch auf jüngere Wählergruppen folgen die Parteien in Bremen einer gewissen Logik: In bundesweiten Bildungsstudien landete Bremen wiederholt weit hinten. Diskutiert wird in Bremen unter anderem die Einführung eines verpflichtenden Vorschuljahrs für Kinder mit Sprachdefiziten.

Bremen ist zudem eines von nur sechs Bundesländern, in denen bereits 16-Jährige bei Landtagswahlen mit abstimmen dürfen. Gewählt werden die Abgeordneten des regulär 87 Sitze umfassenden Landesparlaments für vier Jahre. 72 Abgeordnete kamen bisher aus dem Wahlbereich Bremen, die übrigen 15 aus Bremerhaven.

Künftig wird die Bremer Bürgerschaft um drei weitere Sitze anwachsen. Das Verhältnis der Abgeordneten wird den Bevölkerungszahlen der beiden Städte angepasst. Beide Wahlbereiche erhalten eigene Stimmzettel mit unterschiedlichen Kandidatennamen der teilnehmenden Parteien.

Auf dem Wahlzettel können Wähler maximal fünf Kreuze machen, entweder verteilt auf die Parteien (Listenstimme) oder auf bestimmte Kandidaten (Personenstimmen). Das Bremer Wahlrecht räumt dem Wähler damit die Möglichkeit ein, die personelle Zusammensetzung der Bürgerschaft zu beeinflussen - mitunter an parteiintern vergebenen Listenplätzen vorbei.

Die Fraktionsgrößen im Parlament ergeben sich aus der Summe der je Partei abgegebenen Stimmen (egal ob Listen- oder Personenstimmen). Die genaue Sitzverteilung folgt dem Verhältnis von errungenen Listen- und Kandidatenmandaten je Partei.

Um in den Landtag einziehen zu können, muss eine Partei in mindestens einem der beiden Wahlbereiche (Bremen oder Bremerhaven) mehr als fünf Prozent der Stimmen erhalten haben. Die Fünf-Prozent-Hürde gilt somit nicht landesweit, sondern wird in beiden Wahlbereichen separat berechnet.