Statt eines Videos sollen sich Rezo und CDU-Politiker persönlich treffen. Das ist zumindest der Wunsch von CDU-Generalsekretär Ziemiak, der gegenüber dem Youtuber versöhnliche Töne anschlägt. Das offizielle Statement seiner Partei hält dagegen nicht mit Kritik zurück.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den Youtuber Rezo nach dessen kritischem Video zum Gespräch eingeladen. "Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden", schrieb Ziemiak auf Twitter. "Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen, aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen."

"Wir machen nicht alles richtig. Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind", schrieb Ziemiak in Bezug auf Rezos Video, in dem der 26-Jährige CDU und CSU, aber auch SPD und AfD scharf attackiert hatte. Als ein Beispiel nannte Ziemiak den Klimaschutz. "Die Lösungen müssen jedoch so sein, dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren", betonte er. "Lass uns treffen, damit wir miteinander sprechen können. Philipp #Amthor kommt auch. Dein Paul", beendete der CDU-Generalsekretär sein Twitter-Schreiben an Rezo.

Das Youtube-Video war am Samstag veröffentlicht worden. Am Donnerstagmittag überschritt es die Marke von fünf Millionen Klicks, die Zahl der Kommentare stieg auf über 96.000.

CDU: Video sollte provozieren

Zuvor hatte Ziemiak bereits über Twitter ein offizielles Statement seiner Partei verbreitet. In "Offene Antwort an Rezo: Wie wir die Sache sehen", spricht die CDU beim Video von Rezo davon, dass es Kritikpunkte zuspitze und verkürze, um zu provozieren. "In unserem freien Land darf jeder seine Meinung äußern, Gott sei Dank", heißt es in dem Statement. "Und was dort geäußert wird, war und ist Gegenstand politischer Diskussionen, das ist das Herzstück unserer Demokratie."

Zunächst habe sich die Partei laut Statement "für eine Antwort auf derselben Ebene entschieden - für ein Video". Dabei sei ein "klasse Produkt" entstanden mit "Herzblut, Einsatz und Kreativität". Letztlich habe sich die Partei dagegen entschieden, um keine "hastige Antwort", sondern vielmehr "die politische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Argumenten, Analysen und Schlussfolgerungen" zu suchen. Von der CDU werde erwartet, "in aufgewühlten Zeiten", mit kühlem Kopf zu antworten. "Die Währung von YouTubern sind Klickraten. Die Währung einer Volkspartei wie der CDU ist Vertrauen."

Der YouTuber selbst meldete sich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu Wort und griff die Partei erneut scharf an. "Selbst wenn ein Unterdreißigjähriger sich auf Wissenschaftler und Experten beruft, antwortet die CDU mit Lügen und geht inhaltlich gar nicht auf Argumente ein", sagte er dem Blatt. Ziemiak hatte Rezo zuvor im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland "Falschbehauptungen" vorgeworfen.