Im Berliner Bezirk Lichtenberg konnte ein Gleichstand zwischen den Direktkandidaten doch noch abgewendet werden. So gewinnt der CDU-Kandidat Dennis Haustein mit zehn Stimmen Vorsprung. Damit ist das letzte Wort allerdings noch nicht gesprochen.

Im Berliner Bezirk Lichtenberg ist nach einigem Hin und Her der CDU-Direktkandidat Dennis Haustein als Gewinner seines Wahlkreises 3 bei der Wiederholungswahl vom 12. Februar festgestellt worden. Er erhielt demnach 4254 Stimmen und damit 10 Stimmen mehr als die nächstplatzierte Kandidatin der Linken, Claudia Engelmann (4244), und zieht als Abgeordneter ins Landesparlament ein. Das stellte der Bezirkswahlausschuss fest. Engelmann will das Ergebnis nicht anerkennen und forderte eine komplette "Kontrollzählung" für den gesamten Wahlkreis.

Sollte das nicht bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses auf Landesebene am 27. Februar erfolgen, werde sie Rechtsmittel beim Berliner Verfassungsgerichtshof einlegen, erklärte sie im Anschluss. Das umfasse einen Antrag auf einstweilige Anordnung, um den Zusammentritt des neugewählten Abgeordnetenhauses zu verschieben. 466 Briefwahl-Unterlagen hatten in dem Bezirk verspätet zum vorläufigen Ergebnis hinzugezählt werden müssen, weil sie in der Poststelle liegen geblieben waren. Dazu kamen auch noch weitere zwei Wahlbriefe, die in einem anderen Bezirk gelandet waren. Zwischenzeitlich hatte sich daraus am Mittwoch ein neues inoffizielles Ergebnis ergeben.

Berichtet wurde über einen Gleichstand zwischen Haustein und Engelmann, offiziell bestätigt wurde das nicht. Im Fall so einer Pattsituation hätte das Los entscheiden müssen. In Medienberichten hieß es dann, im Zug einer Überprüfung habe die Nachzählung weiterer Stimmen aus einem Wahllokal ergeben, dass die CDU doch knapp vorne liege.