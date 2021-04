Eigentlich wollen die Regierungschefs von Bund und Ländern am Montag über die weitere Corona-Strategie beraten. Doch bisher zeichnet sich keine gemeinsame Linie ab. Damit wird eine Verschiebung des Treffens immer wahrscheinlicher.

Der für Montag geplante Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder steht einem Zeitungsbericht zufolge auf der Kippe. Voraussetzung für die Ministerpräsidentenkonferenz sei "ein abgestimmter Vorschlag", hieß es laut den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Bund-Länder-Kreisen. Da dieser bisher fehle, sei eine Konferenz am Montag eher unwahrscheinlich. Eine Verschiebung auf Mittwoch sei hingegen "noch denkbar".

Auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, dass es immer wahrscheinlicher werde, dass die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) "um einige Tage" verschoben wird. Dies sei der Zeitung "von verschiedenen Seiten" bestätigt worden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf Verhandlungskreise über "wachsende Zweifel", ob das Treffen überhaupt stattfindet. Grund sei ein Streit unter den Länderchefs und dem Bund, was denn eigentlich beschlossen werden soll.

Am Mittwoch hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine MPK am Montag infrage gestellt. Es stelle sich die Frage, was ein solches Treffen überhaupt bringe, sagte der CSU-Chef. Sinnvoll sei dies nur, wenn sich vorher eine "klare Mehrheit" für weitere Regelungen wie etwa eine bundesweite Notbremse oder einen gemeinsamen erneuten Lockdown abzeichnete. Gegen den Montag spreche auch, dass man dann noch nicht sagen könne, ob die Infektionszahlen wieder stiegen, so Söder. Die Ministerpräsidentenkonferenz müsse nach der missglückten letzten Sitzung nachweisen, dass sie noch erfolgreich arbeiten könne.

Merkel will eigentlich am Montagnachmittag mit den Regierungschefs der Länder zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Die Regierungen von Bund und Ländern ringen seit Wochen um den Kurs in der Pandemie. Gegen den Vorschlag eines kurzen, harten Lockdowns gab es zuletzt Widerstand.