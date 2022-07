Deutschland will 16 Brückenlegepanzer vom Typ "Biber" in die Ukraine liefern.

Die Bundeswehr liefert erneut schwere Technik in die Ukraine. Noch in diesem Jahr soll das Land ein halbes Dutzend Brückenlegepanzer bekommen. Mit ihnen können Fahrzeuge Gewässer oder Hindernisse überwinden. Weitere Einheiten sollen im nächsten Jahr folgen.

Zur weiteren Unterstützung der ukrainischen Landstreitkräfte will die Bundeswehr 16 Brückenlegepanzer in das Land liefern. Mit den Panzerfahrzeugen des Typs "Biber" können die ukrainischen Truppen im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwinden, teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit. Die ersten sechs Systeme sollen noch in diesem Jahr geliefert werden, beginnend im Herbst. Zehn weitere Systeme folgen demnach im nächsten Jahr.

Mit dem Brückenlegepanzer "Biber" können Geländeeinschnitte, Schluchten oder Gewässer überwunden werden. Die insgesamt 22 Meter lange Panzerschnellbrücke wird beim Verlegen aus zwei Hälften zusammengekoppelt. Das Transport- und Verlegefahrzeug ist nach Angaben der Bundeswehr ein Fahrgestell des Panzers "Leopard 1".

Die Lieferung ergänze Unterstützungsleistungen der Bundeswehr im Monat Juli wie die Lieferung von Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfern Mars II oder Flugabwehrkanonenpanzern vom Typ "Gepard".