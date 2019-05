Nach der verlorenen Europawahl wanken der Parteivorsitz der Fünf-Sterne-Bewegung und auch Italiens Regierungskoalition. Um zumindest eine dieser politischen Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, stellt sich Parteichef Luigi Di Maio einer Online-Abstimmung. Mit Erfolg.

Trotz der Wahlschlappe bei der Europawahl hält die italienische Fünf-Sterne-Bewegung an ihrem Parteivorsitzenden Luigi Di Maio fest. In einer Online-Abstimmung votierten rund 80 Prozent der Teilnehmer für sein Verbleiben im Amt. Di Maio hatte den Mitgliederentscheid auf einer Internetplattform der Partei selbst einberufen, nachdem ihn viele Parteimitglieder für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht hatten. "Ich möchte die Stimme der Bürger hören, die mich vor ein paar Jahren zum politischen Führer gewählt haben", schrieb er in einem Blog-Post.

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung erhielt bei der Europawahl nur rund 17 Prozent der Stimmen. Bei der italienischen Parlamentswahl im März 2018 waren es noch 32 Prozent für die einstige Protestbewegung gewesen. Die einwanderungsfeindliche Lega von Innenminister Matteo Salvini legte dagegen von gerade einmal sechs Prozent bei der Europawahl 2014 und 17 Prozent bei der Parlamentswahl 2018 auf 34 Prozent zu. Damit rutschten die Fünf Sterne auf den dritten Platz ab, hinter die sozialdemokratische PD, die lange in der Regierung saß.

Insbesondere kehrten sich durch die Ergebnisse der Europawahl auch die Machtverhältnisse innerhalb von Italiens Koalitionsregierung um. Lega-Chef Salvini trat zuletzt immer offensiver auf. Zwar stelle er weder die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte noch den Koalitionsvertrag mit der Fünf-Sterne-Bewegung in Frage, sagte er nach der Wahl. Doch wolle er künftig die Prioritäten der Regierungsarbeit setzen.

Auch führende Politiker der eigenen Partei kritisierten Di Maio. Dieser habe zu viel Macht in der Partei und bekleide zu viele Rollen in der Regierung. "Wenn Sie sich wie ein Supermann verhalten wollen, müssen Sie beweisen, dass Sie wirklich einer sind", wandte er sich in der Zeitung "Corriere della Sera" an den Parteichef. Der 32-jährige Di Maio ist nicht nur Fünf Sterne-Chef und stellvertretender Ministerpräsident, sondern auch Industrie- und Arbeitsminister der im vergangenen Juni gebildeten Koalitionsregierung.