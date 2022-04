Nach der Befreiung von Butscha geht das Foto einer toten Frau mit roten Fingernägeln um die Welt. Nun ist die Identität der Frau geklärt. Ein Satellitenvideo zeigt die letzten Momente im Leben der 52-Jährigen.

Nach dem Abzug russischer Truppen aus dem Kiewer Vorort Butscha, bot sich den nachrückenden ukrainischen Soldaten vor wenigen Tagen ein Bild des Grauens. Auf den Straßen der Kleinstadt lagen Dutzende, teils gefesselte Leichen. Ein Foto, welches kurz nach der Befreiung Butschas entstand, zeigt die rot lackierten Fingernägel einer Frau, die tot auf der Straße liegt. Das Bild ging um die Welt und wurde schnell zum Symbol für die russischen Gräueltaten in der Stadt. Mittlerweile sind die Identität der Frau sowie die Begleitumstände ihres Todes geklärt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich bei der Toten um Iryna Filkina. Demnach war die Visagistin Anastasia Subacheva eine der ersten, die die 52-jährige Mutter von zwei Töchtern identifizierte - anhand ihrer markanten Nägel. "Irina ging zu mir, um Make-up-Unterricht für sich selbst zu nehmen. Jedes Mal, wenn sie bei der Arbeit war, saß sie da und übte unsere Lektionen so fleißig. Sie wollte nur leben, wie viele meiner Freunde und Kunden", wird Subacheva von ukrainischen Medien zitiert.

Satellitenvideo zeigt Moment des Todes

"Wir lebten alle zusammen im Dorf Mychajliwka-Rubeschiwka, 15 Minuten von Butscha entfernt", sagte Filkinas jüngste Tochter Olga Shchyruk der "Bild"-Zeitung. "Bevor die Russen kamen, hatten wir ein Leben wie alle anderen auch. Wir gingen arbeiten, waren zu Hause und im Urlaub, haben uns mit Freunden getroffen. Mama hat in einer Heizungsanlage die Geräte gesteuert und überwacht."

Doch mit Beginn der russischen Invasion geriet das Leben der Familie aus den Fugen. Wie der Sender CNN berichtete, beschlossen ihre Töchter nach Polen zu fliehen. Filkina blieb jedoch zurück und versorgte in einem Einkaufszentrum in Butscha Menschen, die dort Schutz suchten. Am 5. März habe sie versucht, die Stadt in einem Auto zu verlassen. Da jedoch alle Plätze belegt waren, beschloss sie, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren.

Shchyruk sagte dem Sender, sie habe ihre Mutter gebeten, nicht mit ihrem schwarzen Fahrrad nach Hause zu fahren, sondern stattdessen den Zug aus der Stadt zu nehmen. "Ich habe ihr gesagt, dass es dort unsicher ist. Die Russen haben das ganze Dorf besetzt – sie haben Menschen getötet", so die 26-Jährige. "Olga, kennst du deine Mama nicht? Ich kann Berge versetzen", soll Filkina am Telefon geantwortet haben. Es war das letzte Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Wenig später war Filkina tot.

Ein von CNN-Reportern überprüftes Satellitenvideo, welches vergangene Woche veröffentlicht wurde, scheint den Moment des Todes festgehalten zu haben. Es zeigt eine Person, die ein schwarzes Fahrrad auf der Yablunska-Straße in Butscha schiebt. Nachdem die Person um eine Ecke biegt, wird sie von einem russischen Panzerwagen niedergeschossen.

Auf Instagram nahm Shchyruk bereits mit Bildern und Videos Abschied von ihrer Mutter. Dazu schrieb sie: "Der Krieg kam nicht nur in mein Land, er kam in mein Haus und nahm, oder besser stahl mein Universum." Mit einer Stiftung will Shchyruk nun andere Kriegsopfer in der Ukraine unterstützen. "Ich möchte, dass das Bild ihrer Hand ein Symbol für Neuanfänge ist", sagte Shchyruk gegenüber CNN. "Dieses Symbol sagt den Besatzern, dass sie uns alles antun können, aber die Hauptsache nicht nehmen können: Liebe."