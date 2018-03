Politik

Gift-Produzent packt aus: "Die Skripals werden sterben"

London macht Russland dafür verantwortlich, die Skripals mit dem Gift Nowitschok vergiftet zu haben. Ein ehemaliger Chemiker gibt dem nun neue Nahrung. Er räumt ein, für die UdSSR das Gift entwickelt zu haben. Für die Skripals sieht er keine Überlebenschance.

Der inzwischen pensionierte Chemiker Wladimir Uglev gibt in einem Interview mit dem russischen Online-Magazin "The Bell" zu, für die damalige Sowjetunion Nervengiftstoffe produziert zu haben. Zwischen 1972 und 1988 habe er in einem sowjetischen Labor gearbeitet, das chemische Waffen herstellte. Zusammen mit seinen Kollegen entwickelte er vier Kampfstoffe unter dem Codenamen "Foliant".

Der Name "Nowitschok" beschreibe nicht eine einzelne Substanz, sondern eine Reihe von Giftstoffen, sagt Uglev. Zwar unterscheiden sich diese in ihrer Anwendung, alle hätten jedoch gemein, schwerste Lähmungserscheinungen zu verursachen. Das Gift kann über die Atemluft und durch Hautkontakt aufgenommen werden. Wie der ehemalige Agent Sergej Skripal und seine Tochter mit Nowitschok in Kontakt kamen, ist noch unklar.

Während des Kalten Krieges wurde Nowitschok als chemische Waffe entwickelt. Der Vorteil an dem Gift war, dass die Inhaltsstoffe auf keinen Kontrolllisten geführt werden mussten und in der Industrie weit verbreitet waren. Im Vergleich zu anderen Nervenkampfstoffen wie dem amerikanischen VX, mit dem Kim Jong Uns Halbbruder vergangenes Jahr getötet wurde, ist Nowitschik zehnmal giftiger.

Russland widerspricht Vorwürfen vehement

Damit widerspricht Uglev Aussagen russischer Behörden, keinen Giftstoff namens Nowitschok jemals produziert zu haben. Der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow beteuert, dass es "weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok" gegeben habe. Das Nervengift könne auch in Großbritannien, Schweden, in der Slowakei, der Tschechischen Republik oder den USA hergestellt worden sein. Ohnehin bezweifelt das russische Außenministerium, dass es sich beim eingesetzten Gift tatsächlich um den Stoff Nowitschok handelt.

Wladimir Uglev sagt in dem Interview, es sei möglich, das Blut der Vergifteten zu untersuchen und so genau herauszufinden, wo und vom wem das Gift produziert wurde. Sollten die Untersuchungen ergeben, dass es sich bei dem verwendeten Gift tatsächlich um Nowitschok handelt, könnte der Konflikt zwischen Großbritannien und Russland weiter eskalieren. London könnte Moskau nach den Regeln der Organisation für das Verbot chemischer Waffen dazu auffordern, Ermittlern innerhalb von 36 Stunden Zugang zu seinen Laboren zu gewähren.

Anfang März wurde der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal zusammen mit seiner Tochter auf einer Parkbank in Südengland bewusstlos aufgefunden. Großbitannien, die EU und die USA gehen davon aus, dass die beiden mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet wurden. Sie machen Russland für das Attentat verantwortlich.

Aktuell befinden sich Skripal und seine Tochter im Koma. Auch wenn sich ihr Gesundheitszustand aus der Ferne schwer einschätzen lässt, räumt Wladimir Uglev den beiden nur niedrige Überlebenschancen ein. "Ich kann zu 100 Prozent sagen, dass, sobald die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet werden, die beiden sterben werden. Sie werden nur noch künstlich am Leben erhalten."

Quelle: n-tv.de